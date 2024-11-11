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تصدر روبوت الدردشة الذكي "تشات جي بي تي" ChatGPT قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً، حيث سجَّل 3.7 مليار زيارة شهرياً حول العالم، وهو أعلى من مستوى انتشار متصفح "غوغل كروم" Google Chrome الذي يبلغ عدد مستخدميه شهرياً نحو 3.45 مليار.وارتفع معدل الزيارات الشهرية لـChatGPT بنسبة 17.2% مقارنة بالشهر السابق، و115.9% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات "Similarweb".ويعود جزء من هذه الزيادة إلى تحويل عنوان الويب الخاص بـChatGPT من نطاق فرعي (chat.openai.com) إلى نطاق رئيسي (chatgpt.com)، فقد كانت الزيادة الأكبر في أيار 2024، حيث حقق 2.2 مليار زيارة، وواصل النمو منذ ذلك الحين.على الرغم من أن ChatGPT كان له حضور قوي في مجال التكنولوجيا منذ إطلاقه في تشرين الثاني 2022، إلا أن شركة OpenAI، مالكة روبوت الدردشة الذكي واصلت تحسين منتجها بإصدارات وميزات جديدة وتطبيقات مساعدة للحفاظ على اهتمام المستخدمين.ومن بين هذه التحديثات إدخال خاصية ChatGPT Search التي تتيح للمستخدمين البحث على الويب في الوقت الفعلي عن معلومات مثل نتائج المباريات والأخبار العاجلة وأسعار الأسهم.ويشير العديد من المتابعين إلى أن هذه الخاصية تجعل الأداة مشابهة لمحركات البحث التقليدية مثل "غوغل سيرش" Google Search.ومع ذلك، تعتمد النسخ المستندة إلى الويب من ChatGPT على المتصفحات للوصول إلى المستخدمين.في المقابل، يتمتع متصفح Chrome بحصة سوقية تبلغ 35.4 مليار مستخدم في 2024، مع نمو سنوي بنسبة 45.35% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب إحصائيات "Statscounter".وفي سياق آخر، استحوذت OpenAI على النطاق Chat.com، دون الإفصاح عن خططها لاستخدامه. (الشرق)