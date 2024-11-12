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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق مزايا جديدة.. تعرّف إليها

Lebanon 24
12-11-2024 | 10:16
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تعمل غوغل  حاليًا على إمكانية استئناف تنزيلات التطبيقات التي تم إلغاؤها سابقًا من متجر Play ، حيث ستتيح لك الميزة الجديدة استئناف تنزيل تطبيق متجر Play لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد إلغائه، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا بدأت تنزيل تطبيق في منطقة لا يوجد بها اتصال جيد بالإنترنت ولكنك لا تزال ترغب في تنزيله لاحقًا.
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مؤخرًا، قدمت  غوغل  القدرة على تنزيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد من متجر Play، والآن تم اكتشاف تلميحات عن الميزة الجديدة في كود إصدار 43.5.26-31 من متجر Google Play ، والتي قد تسمى Smart Resume، وستتيح لك استئناف تنزيل تطبيق أو لعبة تم إلغاؤها سابقًا، و ستتمكن من القيام بذلك عبر إشعار.
ويحتفظ متجر Google Play بملفات التطبيق التي قمت بتنزيلها في دليل مؤقت قبل تثبيتها، ثم يتم حذف هذه الملفات المؤقتة بعد تثبيت التطبيق، أو بعد إلغاء تنزيل التطبيق.
ومن المتوقع أن تحتفظ  ميزة Smart Resume بهذه الملفات المؤقتة لمدة تصل إلى 24 ساعة، وهذا يعني أن لديك 24 ساعة لاستئناف التنزيل الذي تم إلغاؤه.
وبشكل عام، ستكون هذه ميزة مفيدة تمنحك الوقت لإعادة تشغيل التنزيل الذي قمت بإلغائه مؤخرًا، خاصةً إذا قمت بإلغائه لأنك لا تملك اتصالاً بالإنترنت كافيًا في لحظة معينة، أو إذا كانت بيانات الجوال لديك محدودة، سيتيح لك تشغيل هذه الميزة "إيقاف" التنزيل مؤقتًا، ولن تضطر إلى البدء من جديد عند عودتك إلى المنزل. (اليوم السابع)
 
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