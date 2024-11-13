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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
Lebanon 24
13-11-2024
|
14:00
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سيكون بمقدور مستخدمي منصتي فيس بوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي في أوروبا الحد من الإعلانات المستهدفة التي تصلهم، حسبما أعلنت الشركة الأم لمجموعة منصات التواصل.
ومنذ قرابة عام، سمحت الشركة الأم "ميتا" لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي في أوروبا، بخيار الاشتراك نظير عدم تلقي إعلانات أثناء الاستخدام، ولكن هذه الخطوة لم تسكن مخاوف حماية الخصوصية لدى الاتحاد الأوروبي.
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وقالت ميتا أمس الثلاثاء، إن مستخدمي فيس بوك وإنستغرام الذين لا يدفعون اشتراكاً شهرياً سيكون لديهم الآن خيار الحد "بشكل ملموس" من الإعلانات المستهدفة التي تصلهم.
وإذا ما قرر المستخدمون الذين لا يدفعون اشتراكات تفعيل خيار تقليل الإعلانات الشخصية، فلن يتم الاطلاع إلا على قدر ضئيل من البيانات الشخصية الخاصة بهم مثل السن والموقع والنوع، ولكنهم سوف يتلقون في هذه الحالة إعلانات تستمر لعدة ثوان ولا يمكن إلغاؤها. (موقع 24)
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