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تكنولوجيا وعلوم
مميز جداً.. ZTE تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر
Lebanon 24
14-11-2024
|
08:30
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كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي صممته ليكون مميزا من حيث الأداء وقدرات التصوير.
وحصل هاتف +nubia Red Magic 10 Pro الجديد على هيكل بأبعاد (163.4/76.18.9) ملم، وزنه 229 غ.
وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها (2688/1216) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م.
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يعمل الجهاز بنظام AMOLED مع واجهات Redmagic OS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و24 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها مابين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.
وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّز ببطارية بسعة 7050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
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