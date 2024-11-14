Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مميز جداً.. ZTE تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1278328-638671970975297803.jpg
Doc-P-1278328-638671970975297803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي صممته ليكون مميزا من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وحصل هاتف +nubia Red Magic 10 Pro الجديد على هيكل بأبعاد (163.4/76.18.9) ملم، وزنه 229 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها (2688/1216) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م.
Advertisement


يعمل الجهاز بنظام AMOLED مع واجهات Redmagic OS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و24 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها مابين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّز ببطارية بسعة 7050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:30 | 2024-11-14
04:27 | 2024-11-14
02:00 | 2024-11-14
00:33 | 2024-11-14
23:00 | 2024-11-13
16:00 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24