ما الهواتف الأكثر مبيعًا في الربع الثالث من هذه السنة؟

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نشرت وكالة Counterpoint Research نتائج إحصائية أجرتها حول الهواتف التي حققت أعلى نسبة من المبيعات في الربع الثالث من العام الجاري.وتبعا لإحصائيات الوكالة، فإن هاتف iPhone 15 حقق أعلى نسبة من المبيعات في الأسواق العالمية خلال الفترة المذكورة، وفي المرتبة الثانية حلّ هاتف iPhone 15 Pro Max، وتلاه هاتف iPhone 15 Pro في المرتبة الثالثة.وفي المركز الرابع من حيث المبيعات، حلّ هاتف Galaxy A15 4G من سامسونغ، وضمت قائمة أكثر 10 هواتف مبيعا أيضا، 4 نماذج من هواتف سامسونغ، وهاتف Redmi 13C 4G الذي تنتجه شركة Xiaomi.وعلى سبيل المقارنة، فإن هاتف iPhone 14 كان الهاتف الأكثر مبيعا في الأسواق العالمية في الربع الثالث من عام 2023، وضمت قائمة أكثر 5 هواتف مبيعا في تلك الفترة أجهزة iPhone 14 Pro Max، وiPhone 14 Pro، وiPhone 13، وSamsung Galaxy A14 4G.وأشار المحللون في الوكالة إلى أن نصف هواتف "آيفون" التي بيعت في الربع الثالث من العام كانت من فئة "Pro"، وهذا يعكس إقبال الناس على شراء الهواتف المتميزة. (روسيا اليوم)