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تكنولوجيا وعلوم
يتحكم بالحواسيب نيابة عن المستخدم.. هذا ما ستطرحه شركة OpenAI قريبا
Lebanon 24
16-11-2024
|
04:00
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تستعد شركة OpenAI لإطلاق وكيلاً رقمياً، يتيح للمستخدم تنفيذ مجموعة من الأوامر والخطوات على حاسوبه الشخصي، مثل إجراء عمليات البحث على الإنترنت أو كتابة الأكواد البرمجية أو حجز رحلات الطيران على الويب.
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وبحسب "بلومبرغ" فإن الوكيل الرقمي الذي تنوي الشركة إطلاقه في كانون الثاني المقبل سيحمل اسم Operator، وسيتم إتاحته بشكل مبدئي كأداة بحثية، وكذلك من خلال الواجهة البرمجية لـChatGPT كي يتمكن المطورون من استخدامها داخل خدماتهم المختلفة، مما يعني أنه عند طرح الأداة الثورية القادمة لن تكون متوفرة داخل منصة ChatGPT الرسمية.
أشارت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ" إلى أن الشركة الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل مكثف على عدد من المشاريع البحثية المتعلقة بتطوير أدوات للوكلاء الرقميين، ولكن الأقرب من حيث إمكانية تحويلها من مجرد أبحاث إلى منتج قابل للوصول للأسواق؛ هو جهد بحثي يركز على تطوير أداة برمجية تسمح للمستخدم بإنجاز العديد من المهام داخل متصفح الويب الخاص به.
يذكر أن هذا الجانب من سوق الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على فكرة تطوير وكلاء رقميين (AI Agents)، قد لفت أنظار العديد من الشركات الكبرى، مثل شركة أنثروبيك، التي كشفت مؤخراً عن ميزة لمنصتها الذكية كلاودي تحمل اسم Computer Use.
وتتيح هذه الميزة لمستخدمي كلاودي إمكانية توجيه أمر أو مهمة للمنصة الذكية، والتي تقوم بدورها بالسيطرة على لوحة المفاتيح ومؤشر الفأرة، مما يمكنها من التحكم الكامل في جهاز حاسوب المستخدم لتنفيذ الكتابة والبحث والنقر على الأزرار عبر الواجهات الجرافيكية المختلفة لإتمام المهمة التي يحددها المستخدم، دون أي تدخل منه في تنفيذ خطواتها.(الشرق)
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