20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ويندوز 11 يتوقف عن التحديثات حتى هذا التاريخ
Lebanon 24
16-11-2024
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن إصدار تحديثات Windows 11، ما يشير إلى أن أي ميزات رئيسية للبرنامج لن يتم إصدارها حتى كانون الثاني 2025.
وأطلقت الشركة أحدث تحديث لبرنامجها، OS Build في 12 تشرين الثاني، وقد عالج إلى حد كبير مشكلات الأمان، كما أوضحت أنه لن يتم إصدار أي تحديثات معاينة في كانون الأول 2024، باستثناء إصدارات الأمان الشهرية.
Advertisement
وقالت شركة Microsoft على موقعها الإلكتروني للدعم ، نظرًا للعمليات البسيطة خلال العطلات والعام الجديد القادم، فلن يكون هناك إصدار معاينة غير أمني لشهر كانون الأول 2024 ، وسيكون هناك إصدار أمني شهري لشهر كانون الأول 2024 ، وستستأنف الخدمة الشهرية العادية لكل من إصدارات المعاينة الأمنية وغير الأمنية في كانون الثاني 2025 .
عادة ما تصدر Microsoft إصدارًا تجريبيًا لنظام التشغيل Windows 11 شهريًا لمستخدمي Windows Insiders في قنوات Dev (المطورين) وBeta، و تتضمن الإصدارات ميزات فريدة قد يكون من الممكن إصدارها لإصدارات عامة من برامج Windows، لكنها لا تحصل دائمًا على الإصدارات النهائية، وتوقف Microsoft تقدم هذا البرنامج خلال موسم العطلات، حيث سيكون العديد من أعضاء الموظفين في إجازة.
وفى الآونة الأخيرة، اكتشف أحد مستخدمي Windows Insider ميزة زر المشاركة العالمي داخل كود إصدار معاينة، وتم تعطيل الميزة افتراضيًا، ولكن بمجرد تمكينها، فإنها تسمح بزر المشاركة في جميع أنحاء نظام التشغيل Windows 11.
ومن المهم أن تستمر تحديثات برامج الأمان من Microsoft كالمعتاد، ففي تحديث الأمان الأخير، عالجت Microsoft 91 ثغرة أمنية في Windows 11، ويتضمن التحديث أربع ثغرات أمنية لا تزال مستغلة بنشاط من قبل المتسللين. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
00:12 | 2024-11-16
16/11/2024 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
02:00 | 2024-11-16
16/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. مسؤولٌ أميركي يعلنها
Lebanon 24
آخر مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. مسؤولٌ أميركي يعلنها
15:00 | 2024-11-15
15/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
07:30 | 2024-11-16
16/11/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ خطير فعلته إسرائيل في لبنان.. تقريرٌ يكشفه!
Lebanon 24
خطأ خطير فعلته إسرائيل في لبنان.. تقريرٌ يكشفه!
14:10 | 2024-11-15
15/11/2024 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:00 | 2024-11-16
بعد فوز ترامب.. هل يرتفع سعر آيفون؟
05:29 | 2024-11-16
إيلون ماسك يُضيف "مايكروسوفت" لدعواه القضائية ضدّ "أوبن إيه آي"
04:00 | 2024-11-16
يتحكم بالحواسيب نيابة عن المستخدم.. هذا ما ستطرحه شركة OpenAI قريبا
03:00 | 2024-11-16
لهواتف آيفون.. غوغل تطلق تطبيقا جديدا
01:00 | 2024-11-16
بسبب تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية..اختلاف بين "ناسا" و"روس كوسموس"!
23:29 | 2024-11-15
بعد أخذ أول عينات من سطح جانب القمر.. مسبار صيني يُحقق إنجازا تاريخيا
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
16/11/2024 19:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
16/11/2024 19:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
16/11/2024 19:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24