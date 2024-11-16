ميزة جديدة من غوغل تُثير إعجاب المُستخدمين

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تضيف غوغل بعض الميزات الجديدة إلى تطبيق الخرائط لنظامي التشغيل iOS وAndroid، فإذا كنت تبحث عن ملابس شتوية، ما عليك سوى أن تكتب ملابس شتوية في شريط البحث أعلى الشاشة وستظهر لك الأماكن التي يمكنك شراؤها منها، بدءًا من اليوم، سيعمل هذا مع السلع المنزلية والإلكترونيات والملابس.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تُظهر المعلومات حول المكان الذي يمكنك العثور فيه على ملابس شتوية، على سبيل المثال، المتاجر التي تبيع السلعة، والتقييمات، وساعات عمل المتجر، والمسافة التي يبعدها عنك، وستتعرف أيضًا على ما إذا كان السلعة متوفرة في المخزون.سيساعد التحديث أيضًا المسافرين خلال الخريف والشتاء من خلال توفير تحديثات في الوقت الفعلي عن التأخيرات، وذلك باستخدام هذه الميزة، حيث سيتمكن مستخدمو خرائط Google من البحث عن مثل هذه المشكلات وسيتمكنون من الإبلاغ عن مثل هذه الظروف.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الركاب وغيرهم من الإبلاغ عن التأخيرات التي تحدث على طرق الحافلات أو القطارات لمساعدة الركاب على البقاء على اطلاع دائم بأي تأخيرات من شأنها أن تؤثر على سفرهم.كشفت غوغل، "في بعض الأحيان، قد تكون القيادة في مناطق غير مألوفة بها مسارات متعددة ومفترق طرق ومخارج أمرًا مربكًا، لمساعدتك على توقع ذلك، سيعرض لك نظام الملاحة المحسّن المسارات ومعابر المشاة وعلامات الطرق بوضوح على الخريطة، ولأن لا أحد يحب معرفة أنه بحاجة إلى الاندماج في اللحظة الأخيرة، فسنوضح لك المسار الذي يجب أن تكون فيه بالضبط: ما عليك سوى اتباع الخط الأزرق في علامات المسارات أثناء التنقل."يتم دمج Gemini مع خرائط غوغل، فإن الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان وإذا كنت بحاجة إلى بعض الأفكار حول الأنشطة في وقت متأخر من الليل، فما عليك سوى مطالبة خرائط جوجل بالبحث عن "أشياء للقيام بها مع الأصدقاء في الليل".سيرسل لك الذكاء الاصطناعى بعض الأفكار جنبًا إلى جنب مع المراجعات، وتمتلك جوجل بيانات موثوقة عن 250 مليون مكان حول العالم بالإضافة إلى معلومات من مجتمع الخرائط، ويمكن أن يساعدك الاستفادة من هذه البيانات في الاستمتاع بليلة مع صديق زائر.كما تسهل خرائط غوغل التخطيط لرحلتك قبل أن تبدأها، احصل على الاتجاهات إلى وجهتك، واضغط على "إضافة محطات" وستشاهد أهم المعالم والمناطق الجذابة والأماكن ذات المناظر الخلابة للتوقف عندها على طول الطريق، ولجعل الأمور أفضل، يمكنك رؤية خيارات تناول الطعام مسبقًا.وسيعمل تحديث آخر على إضاءة الوجهة على شاشتك جنبًا إلى جنب مع مدخل المبنى الذي تسافر إليه، كما ستظهر لك مواقف السيارات القريبة وتذكيرك بحفظ موقف سيارتك حتى لا تنسى مكان ترك سيارتك، فبمجرد ركن سيارتك، يمكنك الحصول على اتجاهات المشي إلى مدخل المبنى الذي تقصده باستخدام Street View أو AR Walking Navigation.ويتم تحديث Immersive View، حيث تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لإظهار شكل التنقل على طرق وحدائق وملاعب معينة في أوقات مختلفة من اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي والصور والرؤية الحاسوبية.وسيتم أخذ الطقس المتوقع في اليوم الذي تخطط لزيارته في الاعتبار، ويتوفر Immersive View الآن لـ 150 مدينة حول العالم بما في ذلك بروكسل وكيوتو وفرانكفورت. (اليوم السابع)