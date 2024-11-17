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تكنولوجيا وعلوم
خبرٌ سار.. "ChatGPT" على ويندوز مجاناً
Lebanon 24
17-11-2024
|
05:00
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أطلقت "OpenAI" تطبيق سطح المكتب "تشات جي بي تي" لنظام التشغيل "ويندوز" الشهر الماضي، ولكنه كان مقتصراًً على أولئك الذين لديهم اشتراك "Education" أو "Enterprise" أو "Plus".
ولكن في منشور حديث على "X"، أعلنت الشركة أن تطبيق "ChatGPT" يمكن الوصول إليه لأولئك الذين يستخدمون المستوى المجاني.
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وعلى غرار إصدار الويب من "ChatGPT"، يتيح لك تطبيق "ويندوز" طرح أي أسئلة وتحميل الملفات وتلخيص النص والوصول إلى "GPT" المخصص وحتى إنشاء الصور.
كذلك، يتيح لك إصدار سطح المكتب من "ChatGPT" الوصول إلى وضع الصوت المتقدم، ولكنه يقتصر على بضع دقائق شهريًّا للمستخدمين المجانيين.
وأضافت "OpenAI" أيضًا مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة إلى "ChatGPT" على "ويندوز" التي تتيح لك تنفيذ إجراءات مثل فتح محادثة جديدة، ونسخ آخر استجابة تم إنشاؤها وتبديل الشريط الجانبي وحذف محادثة.
كما يتيح تطبيق "ChatGPT" لنظام "ويندوز" أيضًا للمستخدمين التقاط لقطات شاشة، التي يمكن مشاركتها بعد ذلك مع روبوت الدردشة "AI"، وهذا مفيد حقًّا إذا كنت تريد سؤال "ChatGPT" عن شيء موجود على شاشتك.
ويتوفر تطبيق "ChatGPT" على نظامي التشغيل "ويندوز 10" و"ويندوز 11"، ويمكن تنزيله إما من متجر "Microsoft" أو من خلال الانتقال إلى موقع "OpenAI" على الويب، الذي سيعيد توجيهك أيضًا إلى رابط المتجر.
(إرم نيوز)
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