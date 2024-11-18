هواوي تفتح باب التسجيل للحجز المسبق لسلسلة هواتف "Mate 70"

بدأت شركة هواوي استقبال طلبات التسجيل قبل الحجز المسبق لسلسلة هواتفها الجديدة Mate 70، حيث كشفت الشركة عن تصميم هاتف Mate 70 Pro في إعلان تشويقي حديث.



وتخطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate 70 رسميًا في حدث سيعقد يوم 26 تشرين الثاني. تضم السلسلة ثلاثة إصدارات: الإصدار الأساسي Mate 70، وMate 70 Pro، وMate 70 Pro Plus.

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الإعلانات التشويقية كشفت عن دعم السلسلة بمجموعة متنوعة من خيارات الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى 8 خيارات للألوان موزعة على الإصدارات الثلاثة.



وتشير الصور الترويجية إلى أن هواتف Mate 70 ستتميز بتصميم جديد يبتعد عن الإطار المسطح الذي اعتمدته العديد من الشركات الصينية مؤخرًا. ويظهر Mate 70 Pro في الإعلانات بتصميم منحني وبكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بما في ذلك عدسة periscope، التي تعزز قدرات التكبير البصري.



ومن المتوقع أن تكون الألوان المتاحة ضمن هذه السلسلة متنوعة لتلبية مختلف الأذواق، مع التركيز على تصميم عصري يعكس تطور العلامة التجارية. (التقنية بلا حدود)