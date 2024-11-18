"Meta" تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي لنظارات "Ray-Ban Meta AR"

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أعلنت شركة "Meta" عن بدء طرح ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنظارات "Ray-Ban Meta AR" في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بعد تأخير بسيط.بدءًا من اليوم، يمكن لمستخدمي النظارات في هذه البلدان استخدام "Meta AI" بصوتهم لطرح أسئلة عامة والحصول على إجابات فورية. المساعد يدعم الآن الفرنسية والإيطالية والإسبانية، بالإضافة إلى الإنكليزية، مما يجعل التجربة أكثر سهولة للمستخدمين الأوروبيين.وأوضحت Meta أنها عملت بجد لضمان توافق النظارات مع القوانين التنظيمية المعقدة في أوروبا. وكتبت: "نحن متحمسون لتقديم Meta AI إلى دول الاتحاد الأوروبي، ونسعى لتوسيع نطاق الخدمات إلى المزيد من الدول قريبًا."ورغم التحديثات، لن تكون بعض الميزات المتوفرة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، مثل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما تراه كاميرا النظارات، متاحة حاليًا في أوروبا. وأكدت Meta أنها تعمل على توفير هذه الميزات لاحقًا. (techcrunch)