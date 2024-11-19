غوغل تطلق مزايا جديدة.. تعرف إليها

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كشف أحد موظفي شركة غوغل، عن تحديث مجاني كبير يمكن لأصحاب هواتف آيفون، الحصول على مجموعة من الميزات الذكية التي كانت متاحة بالفعل على هواتف أندرويد.وأطلقت شركة غوغل تطبيقها Gemini على هواتف آيفون، ما يتيح للمستخدم الوصول إلى المساعد الشخصي Gemini الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من غوغل، والذى كان في السابق يتم الوصول إليه من خلال متصفح، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها تطبيق مخصص للمساعد على iPhone، والذى يمكنك من إجراء محادثات منتظمة معه، تمامًا كما لو كنت تتحدث إلى إنسان.ومن جانبه كشف موظف غوجل، الذي يرأس تجارب Gemini بالشركة، أنه يمكن لمستخدمي iPhone الآن التحدث الى Gemini بطريقة محادثة، بما في ذلك المقاطعة لطرح الأسئلة أو تغيير الموضوع، كما أصبح يمكنك تخصيص صوته من خلال الاختيار من بين 10 أصوات مميزة.ويتوفر تطبيق Gemini Live على أجهزة iPhone الآن بأكثر من 10 لغات، وسيتم توفير المزيد من اللغات قريبًا.كما أوصت غوغل بتطبيق Gemini للطلاب، قائلة إنه سيساعد الأشخاص على "الدراسة بذكاء"،حيث أنه يمكنك من طرح أسئلة حول الموضوعات وحتى طلب خطط دراسية مخصصة.وأشارت غوغل أنه تدعم من خلال التطبيق أيضًا خيار "الواقعية المعززة" لإنشاء لقطات تبدو وكأنها صور حقيقية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق Gemini أيضًا الارتباط بتطبيقات غوغل الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام ميزة الإضافات للحصول على معلومات من تطبيقات غوغل مثل YouTube والخرائط وGmail والتقويم. (اليوم السابع)