21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تضم جهازا قيّماً إلى "كومة الخردة".. ماذا يعني ذلك؟
Lebanon 24
19-11-2024
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أضافت شركة آبل منتجا قيّما من أجهزتها الرائدة إلى "كومة الخردة"، ما يعني فقدان الدعم الرسمي له نهائيا.
وأفادت التقارير أن آبل أضافت الجيل الثاني من ساعة آبل Series 2، الذي تم إطلاقه في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة "القديمة"، ما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلا للإصلاح أو الحصول على دعم من آبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين.
Advertisement
ووفقا لسياسات الشركة، يتم تصنيف المنتجات كـ "قديمة" عندما تتوقف آبل عن بيعها لأكثر من 7 سنوات.
وكانت ساعة آبل Series 2، تعد واحدة من أكثر الساعات المنتظرة من قبل مستخدمي آبل. وتم إطلاقها مع تحسينات بارزة، مثل مقاومة الماء ونظام GPS مدمج، ما جعلها تتفوق على الجيل الأول بشكل ملحوظ.
وفي حين أن Series 2 المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ قد تم تصنيفها كـ "قديمة"، فإن الإصدار الخزفي الأكثر تكلفة لم يدرج بعد في هذه القائمة، ما يعني أن آبل ما تزال تقدم الدعم له. وإذا كنت تمتلك الإصدار الخزفي (نسخة خاصة من الساعة تم تصنيعها باستخدام السراميك كمواد رئيسية)، قد يكون من الأفضل إصلاح أي عطل في الجهاز بسرعة قبل أن يصبح غير قابل للإصلاح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
02:15 | 2024-11-19
19/11/2024 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
03:49 | 2024-11-19
19/11/2024 03:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا اغتيال محمد عفيف.. سوريا أوّل المُستهدفين
Lebanon 24
خفايا اغتيال محمد عفيف.. سوريا أوّل المُستهدفين
04:00 | 2024-11-19
19/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
Lebanon 24
إذا انتظرت وصول ترامب إلى البيت الأبيض.. إسرائيل قد ترتكب خطأ كبيراً في لبنان ما هو؟
08:00 | 2024-11-19
19/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
10:38 | 2024-11-19
19/11/2024 10:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:08 | 2024-11-20
صاروخ "سبيس إكس" يفشل بالعودة إلى منصته.. إحراج لماسك أمام ترامب! (فيديو)
23:00 | 2024-11-19
خصائص جديدة.. هذا ما أصبح متاحاً للأطفال عبر ساعات "فيت بيت" الذكية
15:19 | 2024-11-19
لم يعد متاحاً في المتاجر.. "ابل" توقف إنتاج أحد أبرز أجهزتها
09:15 | 2024-11-19
غوغل تطلق مزايا جديدة.. تعرف إليها
07:00 | 2024-11-19
ياهو تطلق تطبيقًا جديدًا للبريد الإلكتروني مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
02:02 | 2024-11-19
"أحيانا عبر نظرة العين".. كيف يهدد الذكاء الاصطناعي في الهاتف خصوصيتك؟
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
20/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24