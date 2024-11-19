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تكنولوجيا وعلوم

آبل تضم جهازا قيّماً إلى "كومة الخردة".. ماذا يعني ذلك؟

Lebanon 24
19-11-2024 | 23:53
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أضافت شركة آبل منتجا قيّما من أجهزتها الرائدة إلى "كومة الخردة"، ما يعني فقدان الدعم الرسمي له نهائيا.

وأفادت التقارير أن آبل أضافت الجيل الثاني من ساعة آبل Series 2، الذي تم إطلاقه في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة "القديمة"، ما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلا للإصلاح أو الحصول على دعم من آبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين.
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ووفقا لسياسات الشركة، يتم تصنيف المنتجات كـ "قديمة" عندما تتوقف آبل عن بيعها لأكثر من 7 سنوات.

وكانت ساعة آبل Series 2، تعد واحدة من أكثر الساعات المنتظرة من قبل مستخدمي آبل. وتم إطلاقها مع تحسينات بارزة، مثل مقاومة الماء ونظام GPS مدمج، ما جعلها تتفوق على الجيل الأول بشكل ملحوظ.

وفي حين أن Series 2 المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ قد تم تصنيفها كـ "قديمة"، فإن الإصدار الخزفي الأكثر تكلفة لم يدرج بعد في هذه القائمة، ما يعني أن آبل ما تزال تقدم الدعم له. وإذا كنت تمتلك الإصدار الخزفي (نسخة خاصة من الساعة تم تصنيعها باستخدام السراميك كمواد رئيسية)، قد يكون من الأفضل إصلاح أي عطل في الجهاز بسرعة قبل أن يصبح غير قابل للإصلاح.
 
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