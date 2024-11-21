لتحسين الصوت والصورة في المكالمات.. مزايا جديدة في ماسنجر

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أعلنت شركة ميتا إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيق ماسنجر، ومنها تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الصوت وإزالة الضوضاء.ومن المزايا الجديدة دعم مكالمات الفيديو العالية الدقة (HD) وعزل الصوت، إذ يمكن تفعيلهما من خلال قائمة إعدادات المكالمات.وأوضحت ميتا أن المكالمات عبر شبكات الواي فاي ستتمتع بجودة عالية الدقة HD بنحو افتراضي، مع إمكانية تفعيل الخيار نفسه للمكالمات عبر الشبكات الخلوية، إذا رغب المستخدم في ذلك.ويتيح تطبيق ماسنجر الآن للمستخدمين تسجيل رسائل صوتية أو مرئية وإرسالها في حال عدم توفر الطرف الآخر. وعند عدم الرد على المكالمة، يمكن النقر على زر تسجيل رسالة الجديد لإرسال تسجيل صوتي أو مرئي يشبه البريد الصوتي الرقمي.وأصبح تطبيق ماسنجر متكاملًا مع مساعد آبل الصوتي “سيري“، إذ يمكن للمستخدمين عبر هواتف آيفون وأجهزة آيباد طلب مساعدة “سيري” لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل، مع إملاء محتوى الرسالة.وأطلقت ميتا أيضًا خلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمكالمات، وقد أعلنتها في وقتٍ سابق من العام.وسيتمكن المستخدمون من إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي عن طريق النقر على أيقونة “التأثيرات” في الشريط الجانبي في أثناء المكالمات، واختيار “الخلفيات” التي يرونها مناسبة للمكالمة.