Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتحسين الصوت والصورة في المكالمات.. مزايا جديدة في ماسنجر

Lebanon 24
21-11-2024 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1281482-638677739043620644.jpeg
Doc-P-1281482-638677739043620644.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة ميتا إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيق ماسنجر، ومنها تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الصوت وإزالة الضوضاء.

ومن المزايا الجديدة دعم مكالمات الفيديو العالية الدقة (HD) وعزل الصوت، إذ يمكن تفعيلهما من خلال قائمة إعدادات المكالمات.
Advertisement

وأوضحت ميتا أن المكالمات عبر شبكات الواي فاي ستتمتع بجودة عالية الدقة HD بنحو افتراضي، مع إمكانية تفعيل الخيار نفسه للمكالمات عبر الشبكات الخلوية، إذا رغب المستخدم في ذلك.

ويتيح تطبيق ماسنجر الآن للمستخدمين تسجيل رسائل صوتية أو مرئية وإرسالها في حال عدم توفر الطرف الآخر. وعند عدم الرد على المكالمة، يمكن النقر على زر تسجيل رسالة الجديد لإرسال تسجيل صوتي أو مرئي يشبه البريد الصوتي الرقمي.

وأصبح تطبيق ماسنجر متكاملًا مع مساعد آبل الصوتي “سيري“، إذ يمكن للمستخدمين عبر هواتف آيفون وأجهزة آيباد طلب مساعدة “سيري” لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل، مع إملاء محتوى الرسالة.

وأطلقت ميتا أيضًا خلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمكالمات، وقد أعلنتها في وقتٍ سابق من العام.

وسيتمكن المستخدمون من إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي عن طريق النقر على أيقونة “التأثيرات” في الشريط الجانبي في أثناء المكالمات، واختيار “الخلفيات” التي يرونها مناسبة للمكالمة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2024-11-21
23:00 | 2024-11-20
16:00 | 2024-11-20
14:00 | 2024-11-20
09:47 | 2024-11-20
06:11 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24