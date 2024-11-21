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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "Google Drive Chat".. إليكم هذه الميزة الجديدة

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:15
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أعلنت جوجل، اليوم الخميس، أنه سيتم تثبيت التطبيق تلقائيًا وإرسال إشعارات حول النشاط الأخير في مستندات Google Drive،بما في ذلك التعليقات الجديدة وطلبات المشاركة، وذلك بعد إطلاق تطبيق Google Drive Chat لتحسين تجربة العملاء الذين يستخدمون هذين التطبيقين.
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وسيتمكن مستخدمو Google Chat من الاستفادة من الامتيازات التالية، والتي لم تكن متوفرة من قبل، مثل التالي:

أوّلاً، الرد على التعليقات أو حلها في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، والتي تتضمن القدرة على الإشارة إلى زملائك بسهولة أثناء الرد.

ثانياً، اختيار مستوى الوصول المناسب (مثل المشاهد والمعلق والمحرر) لطلبات المشاركة.
ثالثاً، معرفة متى تمت الإشارة إليك في المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية باستخدام اختصار "الإشارات" في الدردشة.
رابعاً، حظر المرسل أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام من إشعارات تطبيق Drive Chat عندما تأتي من مستخدم خارج مؤسستك.

على الرغم من أنه سيتم تثبيت تطبيق Google Drive Chat تلقائيًا، سيظل يُسمح للمستخدمين بإدارة الإشعارات أو كتم الصوت أو حتى إلغاء تثبيت التطبيق في أي وقت عن طريق الانتقال إلى القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط.

وفيما يتعلق بالتوفر، أكدت جوجل أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace. (اليوم السابع) 
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