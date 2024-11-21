20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "Google Drive Chat".. إليكم هذه الميزة الجديدة
Lebanon 24
21-11-2024
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جوجل، اليوم الخميس، أنه سيتم تثبيت التطبيق تلقائيًا وإرسال إشعارات حول النشاط الأخير في مستندات Google Drive،بما في ذلك التعليقات الجديدة وطلبات المشاركة، وذلك بعد إطلاق تطبيق Google Drive Chat لتحسين تجربة العملاء الذين يستخدمون هذين التطبيقين.
Advertisement
وسيتمكن مستخدمو Google Chat من الاستفادة من الامتيازات التالية، والتي لم تكن متوفرة من قبل، مثل التالي:
أوّلاً، الرد على التعليقات أو حلها في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، والتي تتضمن القدرة على الإشارة إلى زملائك بسهولة أثناء الرد.
ثانياً، اختيار مستوى الوصول المناسب (مثل المشاهد والمعلق والمحرر) لطلبات المشاركة.
ثالثاً، معرفة متى تمت الإشارة إليك في المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية باستخدام اختصار "الإشارات" في الدردشة.
رابعاً، حظر المرسل أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام من إشعارات تطبيق Drive Chat عندما تأتي من مستخدم خارج مؤسستك.
على الرغم من أنه سيتم تثبيت تطبيق Google Drive Chat تلقائيًا، سيظل يُسمح للمستخدمين بإدارة الإشعارات أو كتم الصوت أو حتى إلغاء تثبيت التطبيق في أي وقت عن طريق الانتقال إلى القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط.
وفيما يتعلق بالتوفر، أكدت جوجل أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تطلّق زوجها بنفسها بعد أقل من 7 أشهر على زواجهما.. وتُهدد بفضح المستور (فيديو)
Lebanon 24
فنانة تطلّق زوجها بنفسها بعد أقل من 7 أشهر على زواجهما.. وتُهدد بفضح المستور (فيديو)
02:11 | 2024-11-21
21/11/2024 02:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. عارضة أزياء لبنانية شهيرة بإطلالات جريئة جدا في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
04:45 | 2024-11-21
21/11/2024 04:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد عن "قصف الضاحية".. لماذا توقفت الغارات؟
Lebanon 24
سرّ جديد عن "قصف الضاحية".. لماذا توقفت الغارات؟
15:42 | 2024-11-20
20/11/2024 03:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟
Lebanon 24
عند مداخل بلدة شمالية.. من أوقفت "المخابرات"؟
15:36 | 2024-11-20
20/11/2024 03:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:41 | 2024-11-21
لماذا تضعف بطارية هاتفك مع مرور الوقت؟
09:47 | 2024-11-21
سامسونغ تضيف جهازا مميزا لأسرة هواتفها: تعرّفوا إلى Galaxy S25 Slim
06:23 | 2024-11-21
سيدة أميركية تتعرض لعملية احتيال.. ما علاقة إيلون ماسك؟
01:16 | 2024-11-21
لتحسين الصوت والصورة في المكالمات.. مزايا جديدة في ماسنجر
00:00 | 2024-11-21
المحكمة الاميركية تحارب "غوغل" وتجبرها على بيع "كروم"
23:00 | 2024-11-20
لمستخدمي "آيفون".. تحذير هام جداً من شركة "آبل"!
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
21/11/2024 18:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 18:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 18:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24