لماذا تضعف بطارية هاتفك مع مرور الوقت؟

Advertisement

والأسباب الرئيسية لتدهور حالة البطارية:أوّلاً، كل بطارية لها عدد محدود من دورات الشحن والتفريغ، وكلما زاد استخدامها زادت احتمالية تدهور كفاءتها، مع مرور الوقت تصبح الخلايا أقل قدرة على الاحتفاظ بالطاقة.ثانياً، تُعتبر درجات الحرارة المرتفعة عدوًا رئيسيًا للبطاريات، حيث تؤدي إلى تلف المكونات الكيميائية داخل البطارية بشكل أسرع، سواء كنت تستخدم الجهاز أو تتركه في بيئة حارة، فإن الضرر سيظهر على المدى الطويل.ثالثاً، ترك الجهاز متصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد امتلاء البطارية قد يسبب ضغطًا على الخلايا ويؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي.رابعاً، الشواحن ذات الجودة المنخفضة أو الغير معتمدة من الشركة المصنعة قد تتسبب في تقلبات في الطاقة، مما يؤدي إلى ضرر طويل الأمد للبطارية.خامساً، تفريغ البطارية بشكل كامل باستمرار يُجهد الخلايا الكيميائية، مما يقلل من كفاءتها تدريجيًا.للحفاظ على البطارية،يجب الحفاظ على الجهاز في بيئة معتدلة الحرارة لتجنب تلف البطارية.أيضاً، يفضل شحن البطارية عندما تصل إلى 20% وإيقاف الشحن عند 80% بدلاً من شحنها إلى 100%،ويجب اختيار شاحن معتمد من الشركة المصنعة يحمي البطارية من التلف.بالإضافة إلى، بعض التحديثات البرمجية تأتي مع تحسينات لإدارة البطارية وتقليل استنزافها.وأخيراً، استخدام وضع توفير الطاقة يقلل من استهلاك البطارية ويحافظ عليها لفترة أطول. (اليوم السابع)