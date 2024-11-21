Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لماذا تضعف بطارية هاتفك مع مرور الوقت؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1281776-638678085095522764.jpeg
Doc-P-1281776-638678085095522764.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتدهور حالة البطارية مع مرورالوقت في معظم الأجهزة الإلكترونية .

والأسباب الرئيسية لتدهور حالة البطارية:

أوّلاً، كل بطارية لها عدد محدود من دورات الشحن والتفريغ، وكلما زاد استخدامها زادت احتمالية تدهور كفاءتها، مع مرور الوقت تصبح الخلايا أقل قدرة على الاحتفاظ بالطاقة.
Advertisement

ثانياً، تُعتبر درجات الحرارة المرتفعة عدوًا رئيسيًا للبطاريات، حيث تؤدي إلى تلف المكونات الكيميائية داخل البطارية بشكل أسرع، سواء كنت تستخدم الجهاز أو تتركه في بيئة حارة، فإن الضرر سيظهر على المدى الطويل.

ثالثاً، ترك الجهاز متصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد امتلاء البطارية قد يسبب ضغطًا على الخلايا ويؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي.

رابعاً، الشواحن ذات الجودة المنخفضة أو الغير معتمدة من الشركة المصنعة قد تتسبب في تقلبات في الطاقة، مما يؤدي إلى ضرر طويل الأمد للبطارية.

خامساً، تفريغ البطارية بشكل كامل باستمرار يُجهد الخلايا الكيميائية، مما يقلل من كفاءتها تدريجيًا.

للحفاظ على البطارية،يجب الحفاظ على الجهاز في بيئة معتدلة الحرارة لتجنب تلف البطارية.

أيضاً، يفضل شحن البطارية عندما تصل إلى 20% وإيقاف الشحن عند 80% بدلاً من شحنها إلى 100%، 

ويجب اختيار شاحن معتمد من الشركة المصنعة يحمي البطارية من التلف.

بالإضافة إلى، بعض التحديثات البرمجية تأتي مع تحسينات لإدارة البطارية وتقليل استنزافها.
 
وأخيراً، استخدام وضع توفير الطاقة يقلل من استهلاك البطارية ويحافظ عليها لفترة أطول. (اليوم السابع) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:47 | 2024-11-21
06:23 | 2024-11-21
06:15 | 2024-11-21
01:16 | 2024-11-21
00:00 | 2024-11-21
23:00 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24