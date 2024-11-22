Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تظهر في "واتسآب"

Lebanon 24
22-11-2024 | 01:03
A-
A+

Doc-P-1281984-638678594477915591.jpg
Doc-P-1281984-638678594477915591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من الإشارة إلى مجموعات الدردشة في تحديثات الحالة، مما يضيف سهولة ومرونة أكبر لاستخدام هذه الخاصية.
وحاليًا، تتيح المنصة المملوكة لشركة "ميتا" للمستخدمين الإشارة إلى خمسة أفراد كحد أقصى في تحديثات الحالة، حيث يتلقى كل شخص تنبيهًا منفصلًا بالذكر مع رابط للحالة.
Advertisement
الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بإبلاغ عدد أكبر من الأشخاص دفعة واحدة عبر تحديث الحالة، بدلاً من الإشارة إلى الأفراد بشكل منفصل، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، بمجرد الإشارة إلى مجموعة، سيتلقى جميع أعضائها إشعارًا بالحالة الجديدة، بشرط ألا تكون الدردشة مع المرسل مكتومة.
لن يحتاج المستخدم إلى تغيير إعدادات الخصوصية للسماح لجهات اتصال معينة بمشاهدة الحالة؛ إذ إن الإشارة إلى المجموعة تجعل التحديث مرئيًا تلقائيًا لجميع أعضائها.
المزايا الأخرى:
1.تقليل عدد الرسائل المباشرة الفردية للمستخدمين، حيث سيتم تنبيه المجموعة بالكامل من خلال رسالة واحدة.
2.توفير الوقت والجهد عبر مشاركة الحالة مع مجموعات كاملة دون خطوات إضافية.
لم يتضح حتى الآن إذا كان واتساب سيضع حدًا لعدد المجموعات التي يمكن الإشارة إليها في تحديث واحد أو ما إذا كانت سعة المجموعة ستؤثر على تفعيل الميزة.
كيفية الإشارة إلى شخص في تحديث الحالة النصية:
1. افتح علامة تبويب "الحالة".
2. انقر على خيار "حالتي"، ثم اختر خيار "النص".
3. اكتب تحديث الحالة وعدّل الخط واللون حسب رغبتك.
4. اختر "الحالة (جهات الاتصال)" وحدد الأشخاص الذين ترغب في الإشارة إليهم.
5. اضغط على زر الإرسال.

هذه الميزة تعكس تطورًا في استراتيجية واتساب لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة التفاعل ضمن المجموعات، كذلك يمكن التعمق في تحليل هذا التطوير كتوجه تقني جديد يدعم إدارة الوقت وتقليل التشويش الناتج عن الإشعارات الفردية (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:05 | 2024-11-22
23:00 | 2024-11-21
15:00 | 2024-11-21
12:30 | 2024-11-21
10:41 | 2024-11-21
09:47 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24