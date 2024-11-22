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تكنولوجيا وعلوم
T-Mobile تحبط محاولات هجوم إلكتروني ضخم
Lebanon 24
22-11-2024
|
03:05
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تمكنت شركة T-Mobile ثالث أكبر شركة اتصالات فى الولايات المتحدة من اكتشاف هجوم إلكتروني حديث كان قيد التنفيذ وأوقفته في الوقت المناسب.
وذكرت بلومبرج أن شركة T-Mobile اكتشفت نشاطًا مريبًا في محاولة حديثة للوصول إلى بيانات العملاء أخفقت محاولات التسلل إلى مستويات أعمق من الشبكة.
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لا يذكر التقرير هوية المتسللين أو تاريخ حدوث الاختراق، لكن التفاصيل تتفق مع هجوم Salt Typhoon الأخير الذي استهدف فيه المتسللون الصينيون شركات الاتصالات الأمريكية ، بما في ذلك T-Mobile ، وشملت أهداف هذا الهجوم أعضاء حملتي ترامب وهاريس، و نجح المتسللون في اختراق مزودي خدمة الإنترنت Verizon وT-Mobile وLumen ، ونفت الصين أي تورط لها.
وكشفت الشركة عن تسعة خروقات أمنية بين عام 2018 وأوائل عام 2023 وحده، بما في ذلك خرق هائل في عام 2021 كشف عن بيانات حساسة لأكثر من 47 مليون عميل وعميل محتمل.
كان هناك حادث كبير آخر في عام 2023 أيضًا، عندما حصل أحد المتسللين على بيانات حسابات 37 مليون عميل في خرق لم يتم اكتشافه لأكثر من شهر ، وطلبت لجنة الاتصالات الفيدرالية من الشركة أن تتحسن.
(اليوم السابع)
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