للتخلص من رسائل التسويق المزعجة.. هذا ما تفعله "WhatsApp Business"

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وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المستخدمين الذين يشعرون بالانزعاج من العروض العشوائية التي تصلهم من متاجر أو خدمات قد لا يتذكرون التعامل معها.وأصبحت ميزة إلغاء الاشتراك قيد التجربة حاليًا في الإصدار التجريبي من واتساب، وهي تتيح للمستخدمين اختيار التوقف عن تلقي رسائل تسويقية محددة دون الحاجة إلى حظر الشركات بالكامل.وتأتي هذه الميزة بعد إجراءات أخرى للتحكم في الرسائل المزعجة، مثل تحديد عدد الرسائل الترويجية التي يمكن أن يتلقاها المستخدم.ومن المتوقع أن تُحدث ميزة إلغاء الاشتراك تحولًا في كيفية استخدام الشركات واتساب، إذ ستتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم، مما قد يقلل الرسائل المزعجة، ويدفع الشركات إلى التركيز على التفاعل الهادف مع عملائها. (البوابة التقنية)