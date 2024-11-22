بعد خطأ في حذف بيانات.. "OpenAI" تواجه عقبات قانونية

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جاء ذلك، بعد أن مسح مهندسون يعملون لدى OpenAI أدلة محتملة عن طريق الخطأ في دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر التي رفعها ناشرو الأخبار، The New York Times وDaily News ضد شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.ووفقا لما ذكره موقع "Indian express"، فإنه اعتبارًا من 1 تشرين الثاني، بدأ فريق من المحامين والخبراء في البحث في بيانات تدريب OpenAI على الآلات الافتراضية التي أنشأتها الشركة، ومع ذلك، في 14 تشرين الثاني، زعم محامو الناشرين أن بيانات البحث المخزنة على أحد الآلات الافتراضية بعد 150 ساعة من العمل قد اختفتوبينما تمكنت OpenAI من استرداد معظم البيانات المحذوفة، قال المحامون إن البيانات المستردة لم تتضمن أسماء الملفات وبنية المجلد.ونتيجة لذلك، قال المحامون في رسالة رفعوها إلى محكمة مقاطعة أمريكية: "لا يمكن استخدامها لتحديد المكان الذي استُخدمت فيه المقالات المنسوخة للمدعين الإخباريين لبناء نماذج OpenAI".وجاء في الرسالة: "أُجبر المدعون الإخباريون على إعادة إنشاء أعمالهم من الصفر باستخدام ساعات عمل كبيرة ووقت معالجة الكمبيوتر".وأضافت: "علم المدعون الإخباريون بالأمس فقط أن البيانات المستردة غير قابلة للاستخدام وأن أسبوعًا كاملاً من عمل الخبراء والمحامين يجب إعادة إنجازه، ولهذا السبب يتم تقديم هذه الرسالة التكميلية اليوم".وفي حين أقر محامو الناشرين بأن محو البيانات لم يتم عن قصد من قبل OpenAI، فقد أكدوا أن الشركة كانت "في أفضل وضع للبحث في مجموعات البيانات الخاصة بها". (أليوم السابع)