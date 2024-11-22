24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد خطأ في حذف بيانات.. "OpenAI" تواجه عقبات قانونية
Lebanon 24
22-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت OpenAI على السماح لمحامي الناشرين بالاطلاع على مجموعات بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بحثًا عن أي من محتوياتهم المحمية بحقوق الطبع والنشر، كجزء من الإجراءات القانونية.
Advertisement
جاء ذلك، بعد أن مسح مهندسون يعملون لدى OpenAI أدلة محتملة عن طريق الخطأ في دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر التي رفعها ناشرو الأخبار، The New York Times وDaily News ضد شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ووفقا لما ذكره موقع "Indian express"، فإنه اعتبارًا من 1 تشرين الثاني، بدأ فريق من المحامين والخبراء في البحث في بيانات تدريب OpenAI على الآلات الافتراضية التي أنشأتها الشركة، ومع ذلك، في 14 تشرين الثاني، زعم محامو الناشرين أن بيانات البحث المخزنة على أحد الآلات الافتراضية بعد 150 ساعة من العمل قد اختفت
وبينما تمكنت OpenAI من استرداد معظم البيانات المحذوفة، قال المحامون إن البيانات المستردة لم تتضمن أسماء الملفات وبنية المجلد.
ونتيجة لذلك، قال المحامون في رسالة رفعوها إلى محكمة مقاطعة أمريكية: "لا يمكن استخدامها لتحديد المكان الذي استُخدمت فيه المقالات المنسوخة للمدعين الإخباريين لبناء نماذج OpenAI".
وجاء في الرسالة: "أُجبر المدعون الإخباريون على إعادة إنشاء أعمالهم من الصفر باستخدام ساعات عمل كبيرة ووقت معالجة الكمبيوتر".
وأضافت: "علم المدعون الإخباريون بالأمس فقط أن البيانات المستردة غير قابلة للاستخدام وأن أسبوعًا كاملاً من عمل الخبراء والمحامين يجب إعادة إنجازه، ولهذا السبب يتم تقديم هذه الرسالة التكميلية اليوم".
وفي حين أقر محامو الناشرين بأن محو البيانات لم يتم عن قصد من قبل OpenAI، فقد أكدوا أن الشركة كانت "في أفضل وضع للبحث في مجموعات البيانات الخاصة بها". (أليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
04:07 | 2024-11-22
22/11/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
08:11 | 2024-11-22
22/11/2024 08:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
10:05 | 2024-11-22
22/11/2024 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجميع بملامح وجه مُختلفة.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
Lebanon 24
فاجأت الجميع بملامح وجه مُختلفة.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
04:38 | 2024-11-22
22/11/2024 04:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت تقارير إسرائيليّة عن نعيم قاسم؟ رسائل عديدة
Lebanon 24
ماذا قالت تقارير إسرائيليّة عن نعيم قاسم؟ رسائل عديدة
05:15 | 2024-11-22
22/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2024-11-23
في الربع الأول من عام 2025.. هواوي ستنتج أحدث شرائحها للذكاء الاصطناعي
01:00 | 2024-11-23
اخترق مؤسسات وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية.. القبض على "هاكر" خطير
16:00 | 2024-11-22
هل يتنصت هاتفك عليك؟ اختبار جديد يكشف
14:00 | 2024-11-22
للتخلص من رسائل التسويق المزعجة.. هذا ما تفعله "WhatsApp Business"
07:11 | 2024-11-22
بهذه الطريقة.. آبل تحصّن هواتف آيفون ضد أدوات الاختراق المتطوّرة
03:05 | 2024-11-22
T-Mobile تحبط محاولات هجوم إلكتروني ضخم
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24