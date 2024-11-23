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تكنولوجيا وعلوم

قريباً على "واتساب".. تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص!

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:00
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كشفت شركة "واتساب" عن ميزة جديدة لتفريغ الرسائل الصوتية أطلقتها، تجعل التواصل أسهل وأكثر ملاءمة، في حال عدم القدرة على الاستماع إليها في الأماكن المزدحمة وغيرها.

ومن المقرر طرح هذه الميزة عالمياً لمستخدمي أنظمة أندرويد وiOS في الأسابيع المقبلة، حيث ستقوم تلقائياً بإنشاء نسخة نصية من المقاطع الصوتية داخل التطبيق، في الأوقات التي لا يتمكن فيها المستخدم من الاستماع إليها.
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وأوضح الموقع الرسمي لـ "واتساب" أنّ "هذه الميزة تتيح قراءة محتوى الرسائل الصوتية بدلًا من الاستماع إليها، بما يحقق توازناً ضرورياً بين إيجابيات وسلبيات الرسائل الصوتية، التي يسهل تسجيلها مقارنة بكتابة محادثات مطولة، ولكن قد يكون الاستماع إليها مرهقاً، خاصة أثناء التنقل أو في البيئات الصاخبة".

وشددت واتساب على التزامها بحماية خصوصية المستخدمين، عن طريق تشفير النصوص الناتجة عن التفريغ الصوتي من طرف إلى طرف، كما يحدث في الرسائل الصوتية الأصلية.

أيضاً، أكّدت واتساب في بيانها إن نصوص الرسائل الصوتية سيتم إنشاؤها مباشرة على الجهاز حتى "لا يستطيع أي شخص آخر، حتى واتساب، سماع أو قراءة رسائلك الشخصية". (تلفزيون 24)



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