منافس قوي لـ "ChatGPT".. جوجل تكشف عن تطبيق Gemini لمستخدمي آيفون

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يتمتع كلا الروبوتين بقدرات قوية، ويمكنهما المساعدة في العمل والدراسة، وتوليد الأفكار، وكتابة النصوص وتلخيصها. ومع ذلك، يتفوق روبوت Gemini على ChatGPT ببعض المزايا التي قد تجعل بعض الأشخاص يفضلون استخدامه بدلًا من ChatGPT، وفيما يلي سنذكر أبرز هذه المزايا:أوّلاً، ChatGPT يقدم إجابات دقيقة ومميزة فإنه يوفر إجابة واحدة فقط لكل مطالبة. وأما Gemini فيقدم ثلاث إجابات مختلفة لكل مطالبة بنحو افتراضي، ويمكنك النقر فوق زر (إظهار المسودات) Show drafts لعرض هذه الإجابات البديلة. وأما عند استخدام ChatGPT، فستحتاج إلى النقر يدويًا فوق زر (إعادة التوليد) regenerate إذا كنت تريد توليد إجابة جديدة للمطالبة نفسها.ثانياً، غالبًا يوفر روبوت Gemini إجابات مباشرة، وتغطي النقاط الرئيسية للموضوع الأساسي، وأكثر إيجازًا مقارنة بروبوت ChatGPT الذي يقدم إجابة مفصلة حتى عند طرح أسئلة عن موضوعات بسيطة. ومع أنك تستطيع طلب اختصار الإجابة أو تلخيصها، فإن Gemini سيكون الخيار المناسب لك إذا كنت تفضل دائمًا الحصول على إجابات مختصرة ومباشرة.ثالثاً، من المزايا البارزة التي يتمتع بها Gemini مقارنةً بروبوت ChatGPT نافذة السياق الكبيرة، وتحدد نافذة السياق كمية المعلومات التي يمكن للنموذج معالجتها في تفاعل واحد؛ مما يسمح بتقديم استجابات شاملة ومتوافقة مع السياق عند أداء المهام المعقدة.رابعاً، يتكامل روبوت Gemini بسلاسة مع العديد من تطبيقات جوجل التي نستخدمها يوميًا، مثل: يوتيوب، وجيميل، والمستندات، وجوجل درايف؛ مما يسمح لك بالاستعانة بروبوت Gemini في أثناء العمل داخل هذه التطبيقات.خامساً، إذا كنت تستخدم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كثيرًا لتوليد الصور، فقد يكون Gemini هو الخيار المناسب لك؛ لأن الإصدار المجاني منه يسمح لك بإنشاء صور غير محدودة، مع إجراء أي عدد من التعديلات التي تحتاج إليها. وتوفر الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى أحدث نموذج لتوليد الصور Imagen 3 دون قيود. وأما إصدار ChatGPT المجاني فيسمح للمستخدمين بطلب توليد ثلاث صور كل 24 ساعة. (اليوم السابع)