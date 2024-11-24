شركة مايكروسوفت تطلق تطبيقاً جديداً للترجمة.. وهذه ميزاته

أعلنت شركة مايكروسوفت، خلال مؤتمرها السنوي Ignite 2024، عن إطلاق ميزة الترجمة الفورية للاجتماعات في تطبيق Microsoft Teams، تتيح هذه الميزة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمشاركين التحدث والاستماع بلغاتهم المفضلة في الوقت الفعلي، مما يزيل الحواجز اللغوية ويوفر تجربة اجتماعات أكثر شمولية.

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تعتمد الميزة الجديدة على تقنية الترجمة من صوت إلى صوت، التي تُحوّل كلام المتحدث إلى لغة أخرى مع محاكاة صوته الأصلي، مما يضمن تجربة طبيعية وأكثر تفاعلية.

عند إطلاقها، ستدعم الميزة تسع لغات، من بينها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، والإسبانية.

إلى جانب الترجمة الفورية، كشفت مايكروسوفت عن أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاجتماعات وإدارة العمل، أبرزها:

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نصوص الاجتماعات بـ 31 لغة، ما يسهل متابعة ومراجعة المحتوى بعد الاجتماعات.

يقوم الوكيل بتسجيل الملاحظات بشكل فوري أثناء الاجتماعات وتقديم ملخصات للمحادثات.

كما يمكنه تلخيص المحتوى المرئي المقدم عبر العروض التقديمية من PowerPoint أو الإنترنت.

أداة جديدة تساعد الموظفين في الإجابة عن الاستفسارات الشائعة، مثل طلب أجهزة جديدة أو الاطلاع على المزايا الوظيفية.

تتوفر هذه الأداة في مرحلة التجريب الخاص حاليًا.

تعد هذه الإضافات الجديدة جزءًا من رؤية مايكروسوفت لتسهيل العمل عن بُعد وجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية وشمولية لجميع المستخدمين حول العالم. (اليوم السابع)