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تكنولوجيا وعلوم

LinkedIn تتخلص من هذه الميزة

Lebanon 24
25-11-2024 | 03:13
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هل تتذكر في خضم جائحة COVID-19 عندما انتشر الصوت المباشر فجأة في كل مكان؟ أصبح هذا الاتجاه شائعًا من خلال الظاهرة الفيروسية القصيرة Clubhouse قبل أن تقوم كل منصة أخرى على الإنترنت بنسخ الميزة لنفسها.
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ومنذ ذلك الحين، أصبح الصوت المباشر في الغالب مجرد حاشية لوقت غريب عندما كنا جميعًا عالقين في المنزل في نفس الوقت دون أي شيء نفعله والاستماع إلى بث مباشر لساعات من الغرباء يتحدثون مع بعضهم البعض كان بمثابة ترفيه، والآن LinkedIn، الذي تأخر إلى حد ما عن حفلة الصوت المباشر في عام 2022، اختار التخلص من أحداث الصوت المباشر المستقلة.
وفي تحديث، تقول الشركة إنها لن تدعم أحداث الصوت الأصلية بدءًا من الشهر المقبل، وسيتوقف المستخدمون عن القدرة على إنشاء أحداث جديدة اعتبارًا من 2 ديسمبر، ولن تعمل الأحداث المجدولة مسبقًا بعد 31 ديسمبر.
وبدلاً من ذلك، تقوم الشركة "بتجميع" الأحداث الصوتية مع ميزة البث المباشر الخاصة بها، LinkedIn Live، ومع ذلك، يتطلب LinkedIn Live من المبدعين استخدام أدوات خارجية لإعداد البث، لذا، في حين ستظل البثوث الصوتية فقط قادرة على الوجود على LinkedIn، فإنها ستتخذ بضع خطوات إضافية.
LinkedIn ليست الشركة الوحيدة التي غيرت مسارها بشأن الصوت المباشر، فقد أوقفت Reddit وFacebook وSpotify وAmazon منتجات الصوت المباشر الخاصة بها في عصر الوباء، حتى Clubhouse (الذي لا يزال موجودًا بالفعل) ابتعد عن التنسيق العام الماضي، ومع ذلك، فإن الميزة قوية على X على الرغم من بعض المشكلات الفنية البارزة.
المصدر: اليوم السابع
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