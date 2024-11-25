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تكنولوجيا وعلوم

تطورات جديدة في قضية سرقة اعلامية مصرية.. اليكم ما كُشف

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:00
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تطور جديد شهدته التحقيقات الجارية في قضية سرقة الإعلامية المصرية بسمة وهبة، اذ قررت النيابة العامة حبس خادمتها الفلبينية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت بسمة وهبة، إلى خادمتها تهمة سرقة متعلقاتها الشخصية من غرفتها بفيلاتها بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، بعد ظهور علامات الريبة وتوجه الشكوك نحوها، وفق قولها.
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وذكرت بسمة وهبة انها اكتشفت اختفاء خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي من غرفة نومها، التي لا يدخلها سوى خادمتها بغرض تنظيفها، لافتةً إلى أن كاميرات المراقبة لم تتمكن من تحديد هوية أشخاص آخرين دخلوا المنزل، ما يؤكد الشكوك حول خادمتها.

وبتفتيش رجال المباحث، غرفة الخادمة عثروا على المسروقات مُخبأة داخل الغرفة، ليتم القبض عليها على الفور.
 
وفي مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على منصة "انستغرام"، نصحت بسمة وهبة، جميع متابعيها بالحرص والانتباه من الخادمات وعلى أموالهم، مُضيفةً: "موضوعي كبير، وإن شاء الله القانون هياخد مجراه وعندنا أجهزة وزارة الداخلية بتشوف شغلها على أكمل وجه، وقريباً أحكي كل التفاصيل".

تكنولوجيا وعلوم

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