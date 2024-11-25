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تكنولوجيا وعلوم
في "إنستغرام".. ميزة جديدة لمشاركة "الموقع المباشر"
Lebanon 24
25-11-2024
|
23:00
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كشفت شركة ميتا، عن إضافة ميزة المشاركة المباشرة للموقع الجغرافي إلى تطبيق إنستغرام، كجزء من تحديثات موجهة إلى الرسائل المباشرة (DMs).
هذه الميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مواقعهم الجغرافية بنحو حي ومباشر مع الأصدقاء في أثناء المحادثات لمدة تصل إلى ساعة واحدة، ويمكن النقر على زر "زائد +" في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة، ثم اختيار الموقع.
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وإلى جانب ذلك، يمكن تثبيت موقع معين على الخريطة لتنسيق أوقات الوصول أو تحديد الأماكن في الأحداث المزدحمة، مثل الحفلات والمناسبات الخارجية.
ويمكن مشاركة الموقع بنحو مباشر في المحادثات الخاصة أو الجماعية عبر إنستغرام، مع إضافة ميزة أمان تمنع إعادة توجيه الموقع المشترك إلى محادثات أخرى، كما يظهر مؤشر في أعلى المحادثة لتذكير المستخدمين بإيقاف مشاركة الموقع عند الانتهاء. (البوابة التقنية)
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