في "إنستغرام".. ميزة جديدة لمشاركة "الموقع المباشر"

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هذه الميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مواقعهم الجغرافية بنحو حي ومباشر مع الأصدقاء في أثناء المحادثات لمدة تصل إلى ساعة واحدة، ويمكن النقر على زر "زائد +" في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة، ثم اختيار الموقع.وإلى جانب ذلك، يمكن تثبيت موقع معين على الخريطة لتنسيق أوقات الوصول أو تحديد الأماكن في الأحداث المزدحمة، مثل الحفلات والمناسبات الخارجية.ويمكن مشاركة الموقع بنحو مباشر في المحادثات الخاصة أو الجماعية عبر إنستغرام، مع إضافة ميزة أمان تمنع إعادة توجيه الموقع المشترك إلى محادثات أخرى، كما يظهر مؤشر في أعلى المحادثة لتذكير المستخدمين بإيقاف مشاركة الموقع عند الانتهاء. (البوابة التقنية)