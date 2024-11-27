"هواوي" تكشف عن هاتفها المتطور القابل للطي (صور)

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كشفت هواوي عن هاتف Mate X6 الذي صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.وحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (156.6/144.1/4.6) ملم، وزنه 239 غ.وشاشته الأساسية أتت Foldable LTPO OLED، مقاس 7.93 بوصة، دقة عرضها (2440/2240) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م.أما شاشته الخارجية فجاءت LTPO OLED، مقاس 6.45 بوصة، دقة عرضها (2440/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م.يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.3، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+48+40) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل توثق فيديوهات 4K.ودعمت هواوي هذا الجهاز بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّدته ببطارية، سعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 50 واط.