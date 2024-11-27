بالفيديو.. تسريبات Galaxy S25 Ultra تكشف عن التصميم الجديد

تواصل سلسلة التسريبات المتعلقة بهاتف Samsung Galaxy S25 Ultra جذب الأنظار، حيث كشفت صور جديدة ومقطع فيديو عن تفاصيل إضافية حول تصميم الهاتف وواجهة One UI 7 المبنية على نظام Android 15.



تصميم مألوف مع تحسينات طفيفة

رغم التوقعات بحدوث تغييرات جذرية، تُظهر الصور أن قلم S Pen سيبقى في مكانه المعتاد بجانب منفذ USB-C، على غرار طراز Galaxy S24 Ultra. كما أظهرت الصور الزوايا الأكثر انحناءً، والحواف الأرق التي تسهم في مظهر أكثر أناقة. تشمل التفاصيل الأخرى:



-منفذ USB-C

-فتحة بطاقة SIM

-مكبر الصوت

-قلم S Pen في مقبسه

تسريب مقطع على reddit يظهر فيه جوال سامسونج S25 Ultra مع تعديلات بارزة على التصميم وتحديدًا الحواف🔍



رأيك بالتصميم مقارنة بالسابق؟ pic.twitter.com/0uRjQci8r4 — إلكتروني (@Electronynet) November 26, 2024 Advertisement

واجهة One UI 7: تحسينات مرئية ووظيفية

ربما يكون الجزء الأكثر إثارة هو لمحات عن برنامج One UI 7، الذي يقدم تحسينات على التصميم والوظائف:



-كاميرا محسنة: واجهة بسيطة مع ميزات جديدة.

-مركز التحكم: تصميم أكثر تنظيماً مع خيارات وصول أسرع.

-إعدادات الشاشة الرئيسية: تغييرات طفيفة لتسهيل التخصيص.

-انطباعات أولية ربما يكون الجزء الأكثر إثارة هو لمحات عن برنامج One UI 7، الذي يقدم تحسينات على التصميم والوظائف:-كاميرا محسنة: واجهة بسيطة مع ميزات جديدة.-مركز التحكم: تصميم أكثر تنظيماً مع خيارات وصول أسرع.-إعدادات الشاشة الرئيسية: تغييرات طفيفة لتسهيل التخصيص.-انطباعات أولية

تُشير الصور والفيديو إلى أن Galaxy S25 Ultra لا يُحدث ثورة في التصميم بقدر ما يُحسن التفاصيل الصغيرة التي تعزز تجربة المستخدم. مع تركيز واضح على البرمجيات، يبدو أن سامسونغ تعمل على تقديم مزيج من الأداء الفائق والجماليات العملية. (T3)











