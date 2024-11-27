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تكنولوجيا وعلوم
مستوحى من "آيفون 16".. تسريبات جديدة تكشف تصميم "غلاكسي S25 ألترا" (فيديو)
Lebanon 24
27-11-2024
|
23:00
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كشف تسريب حديث عن مواصفات هاتف "سامسونغ غلاكسي S25 ألترا" Galaxy S25 Ultra، المتوقع إطلاقه رسمياً في يناير المقبل، والذي يتشابه بدرجة كبيرة مع تصميم هواتف آيفون 16.
وفي فيديو مسرَّب نُشر على منصة "ريديت"، برزت تفاصيل تصميمية مبتكرة للجهاز الجديد، حيث يتميز الهاتف بزوايا منحنية على عكس الطراز السابق "غلاكسي S24 ألترا" Galaxy S24 Ultra.
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وجاء الهاتف المرتقب، بحسب مقطع الفيديو، بإطار معدني متوسط ينحني بلطف نحو الخلف، مما يمنح الجهاز شكلاً أنيقاً ويوفر راحة أكبر عند الاستخدام.
ويقترب التصميم المسرَّب من طبيعة لغة التصميم التي اتبعتها شركة أبل مؤخراً مع سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 16، والتي التزمت بالحواف الضئيلة، وكذلك الجوانب ذات الطابع الأملس الذي يتخلى عن الانحناء.
التصميم الجديد يعكس اهتمام شركة سامسونغ بتحسين تجربة المستخدم، حيث يتميز الهاتف بحواف رفيعة للغاية، وأخرى جانبية مسطحة تمنحه مظهراً عصرياً.
أما بالنسبة للأزرار، فهي متمركزة على الجانب الأيمن من الجهاز، ما يعكس تنظيماً بسيطاً وأنيقاً، بينما الجزء الخلفي للهاتف يحتوي على 4 كاميرات، تتضمن عدسة بتقنية "بريسكوب" Prescope التي تعزز إمكانيات التكبير البصري لتقديم صور عالية الجودة. (الشرق)
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