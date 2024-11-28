ميزة جديدة تظهر في "واتسآب".. تعرف عليها

Advertisement

يعد تطبيق واتساب حاليًا أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا، حيث يضم حوالي 3 مليارات مستخدم حول العالم، ولتلبية هذه القاعدة الضخمة من المستخدمين وتوفير منصة تفاعلية، يعمل التطبيق المملوك لشركة ميتا باستمرار على ميزات جديدة لإبقاء المستخدمين متفاعلين، وأبرز هذه الميزات التي يعمل عليها مؤخرا هى قدرة المستخدمين على إنشاء ومشاركة حزم ملصقات كاملة مباشرة من التطبيق مع جهات اتصال أخرى.ووفقًا لـ WABetaInfo، وهو موقع يتتبع أحدث التطورات على واتساب، فإن هذه الميزة في مرحلة تجريبية حاليًا.بدأت بالفعل في طرحها لمستخدمي أندرويد المحددين من خلال أحدث إصدار من WhatsApp beta 2.24.25.2 المتوفر على متجر Google Play.فى حين أن القدرة على إنشاء حزم ملصقات مخصصة لا تزال قيد التطوير، فقد اكتسب المختبرون التجريبيون القدرة على مشاركة حزم ملصقات كاملة مع جهات اتصالهم، مما يشير إلى أن الميزة ستتوفر قريبًا لمزيد من المستخدمين بعد الاختبار الناجح.كما أنه في شرح لكيفية عمل الميزة، تكشف التقارير أن المستخدمين سيكونون قادرين على فتح أداة اختيار الملصقات في أي دردشة وتحديد خيار قائمة جديدة بثلاث نقاط بجوار كل حزمة ملصقات.ستقدم هذه القائمة خيارين: مشاركة حزمة الملصقات أو إزالتها من مكتبتهم الشخصية، ومن خلال تحديد خيار المشاركة، يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال حزم الملصقات إلى الأصدقاء أو العائلة أو الدردشات الجماعية.بالنسبة لحزم الملصقات الخاصة بالطرف الأول التي تم إنشاؤها بواسطة واتساب، تولد المشاركة رابطًا مباشرًا إلى متجر الملصقات الرسمي.تتيح هذه العملية للمستلمين تنزيل الحزمة من المتجر دون الحاجة إلى إعادة تحميل واتساب للملصقات المستضافة بالفعل عبر الإنترنت.وفي الوقت نفسه، يمكن تحميل حزم الملصقات الخاصة بجهات خارجية مباشرة ومشاركتها مع جهات الاتصال أو المجموعات، مما يجعلها ملائمة للمستخدمين الذين يستمتعون بإنشاء أو جمع مجموعات ملصقات مخصصة.أما بالنسبة للتوافر، فإن ميزة مشاركة الملصقات تقتصر حاليًا على مختبري الإصدار التجريبي المختارين الذين أجروا تثبيت لأحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد عبر متجر Google Play.كما أعلنت واتساب عن الميزة على حسابها الرسمي X ، مشيرة إلى أنه سيتم طرحها قريبًا لجمهور أوسع.في حين لا يوجد جدول زمني رسمي للإطلاق العالمي، فإن الطرح التدريجي لمختبري الإصدار التجريبي يشير إلى أن واتساب في المراحل المتقدمة من الاختبار.يمكن للمستخدمين الراغبين في تجربة الميزة الانضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي على متجر Google Play للوصول إليها قبل الإصدار العام.