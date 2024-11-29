Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثات جديدة من "يوتيوب".. هذه التفاصيل

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:07
A-
A+

Doc-P-1285618-638684716972752342.jpg
Doc-P-1285618-638684716972752342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل موقع يوتيوب لبث الفيديو على تحسين علامة التبويب AI Inspiration Tab لمنح المبدعين خيارات أكثر إبداعًا، حيث يتضمن هذا مساعدتهم على توليد أفكار وعناوين وصور مصغرة أفضل.
ووفقا لما ذكره موقع "digital information world"، تم طرح علامة التبويب AI Inspiration Tab لأول مرة للمبدعين لفهم من هو جمهورهم وكيف يمكنهم تحسين المحتوى.
Advertisement
أظهر أحدث عرض توضيحي، أن الشركة تعمل على أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستأتي في وقت مبكر من الشهرين المقبلين، وفي حين اعتُبرت في البداية أفضل أداة بحث موجودة، يمكننا الآن تأكيد أنها تتعلق أكثر بمساعدة المبدعين في تسليط الضوء على اهتمامات الجمهور وأي فجوات داخل محتواهم.
وفقًا لغوغل، تم إنشاء أحدث مجموعة من الميزات لتحسين الإبداع وتبسيط المحتوى، حيث سيكون هناك خمس أفكار مخصصة لقناة المبدع في علامة التبويب Inspiration Tab الجديدة هذه.
تتضمن كل فكرة صورًا مصغرة وملخصات وعناوين وما قد يكون اهتمام الجمهور المستهدف، وبهذه الطريقة، يمكنهم رؤية مدى توازن المحتوى للجمهور.
يمكن للمستخدمين إضافة مدخلات لموضوعات مثل مطالبات النص وسيأتي الذكاء الاصطناعي بأفكار بناءً على الطلب، ويمكنك حتى تخصيص الأفكار من خلال المرور عبر زوايا مختلفة في هذا المجال.
يمكنهم تحديد الزوايا المقترحة أو إضافة أي مطالبات على طول الطريق أيضًا، فإنه يوفر أيضًا أفضل الخيارات للتراجع وإعادة العمل حتى لا يستخدم المستخدمون أي محتوى في هذه العملية.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخطوط العريضة وكذلك الصور المصغرة داخل Playground، وهذا هو المكان الذي سيطرح فيه الذكاء الاصطناعي اقتراحات لنقاط نقاش مختلفة.
يمكنك حتى تغيير الخطوط العريضة بالكامل التي تركز على أقسام معينة، وتتضمن بعض الخيارات المتاحة العناوين والصور المصغرة والمزيد، ويمكن تنزيل الصور لخلفيات مختلفة أو تعديلها لتحسين التصور قبل نشرها.
لتلخيص ذلك، فإن علامة التبويب الجديدة للإلهام هي علامة تبويب الاتجاهات الجديدة التي كانت تسمى سابقًا علامة تبويب البحث.
وستكون المحور الرئيسي حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار للتصميمات والمفاهيم والخطوط العريضة وحتى الصور المصغرة.
تأمل شركة يوتيوب في توفير كافة الميزات خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولم تتوفر جميع الميزات للجميع بعد، لكن الشركة تأمل في الحصول على ردود الفعل والتخطيط لإطلاقها عالميًا. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2024-11-29
23:00 | 2024-11-28
15:00 | 2024-11-28
12:30 | 2024-11-28
10:44 | 2024-11-28
02:29 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24