ابتكار جديد.. سامسونغ تكشف عن تقنية البطاريات القابلة للطي (صورة)

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وتستهدف البطارية قابلة الطي من سامسونغ، تحسين كفاءة هاتفها، من حيث زيادة السعة وتقليل فقدان الطاقة مع الحفاظ على القدرة على الطيّ بزوايا محددة، وفقاً لبراءة اختراع جديدة نُشرت بواسطة xleaks7 و VeePN.وفقاً لموقع "إنترستينغ إنجينيرنغ"، أنّه بخلاف الجوانب الفنية للبطارية، لم تكشف براءة الاختراع الكثير من التفاصيل حول كيفية عملها، لكنها تشير إلى أن سامسونغ تدرس إمكانية تصميم بطارية متعددة المفاصل يمكنها الطي بالتوازي مع الشاشة.ويهدف التصميم إلى جعل الأجهزة القابلة للطي أكثر كفاءة من خلال زيادة مساحة البطارية إلى أقصى حد.وتُظهر الرسوم التوضيحية لبراءاة الاختراع هاتفاً قابلاً للطي على شكل كتاب، مما يشير إلى أنه قد يتم تضمين البطاريات القابلة للطي في الطرز التالية، مثل Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 من خلال استخدام مساحة أكبر داخل الهواتف القابلة للطي.ويمكن لهذه البطاريات إطالة عمر البطارية بشكل كبير، وقد تستخدم سامسونغ مواد مرنة، ليتيح الطي والفتح الآمن. (موقع 24)