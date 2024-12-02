هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بموعد وفاتك؟

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يحاول العلماء استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة في الوقت الحالي. وقد وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة الاستعانة بالتكنولوجيا للتنبؤ بموعد الوفاة.ومن ضمن هذه المحاولات تطبيق «ساعة الموت» الذي تم إصداره مؤخراً.ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، يحاول التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بتوقيت وفاة شخص ما، بناء على مجموعة من المعطيات. وقد لاقى شعبية كبيرة بين المستخدمين، حيث تم تنزيله نحو 125 ألف مرة منذ إطلاقه في يوليو (تموز)، وفقاً لشركة «Sensor Tower» المطورة له.وتم تدريب أداة الذكاء الاصطناعي على البيانات الخاصة بأكثر من 1200 دراسة حول متوسط العمر المتوقع، ضمت نحو 53 مليون مشارك.وتستخدم الأداة معلومات حول النظام الغذائي وممارسة الرياضة ومستويات التوتر والنوم للتنبؤ بتاريخ الوفاة المحتمل.ويتعين على مستخدمي تطبيق «ساعة الموت» دفع 40 دولاراً سنوياً للاشتراك به، ويقترح التطبيق عليهم إجراء تغييرات في نمط حياتهم يمكن أن تؤخر وفاتهم.ويعد حساب متوسط العمر المتوقع أمراً مهماً وعنصراً أساسياً في العديد من الحسابات المالية والاقتصادية التي تعتمدها الحكومات والشركات والأفراد، من احتياجات دخل التقاعد، وللتغطية التأمينية، وخطط الادخار.وفي الوقت الحالي، هناك الكثير من التقنيات الموجودة بالفعل، مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة قياس استهلاك الأكسجين الأقصى من الأجهزة القابلة للارتداء، التي لديها القدرة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على توقع الحالة الصحية للشخص وإمكانية وفاته في أي وقت قريب. (الشرق الاوسط)