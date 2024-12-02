تسريب يكشف ألوان هواتف سامسونغ Galaxy S25 المرتقبة





ووفق التسريب، الذي نشره المدون التقني رولاند كواندت عبر شبكة Bluesky للتواصل الاجتماعي، يقول التاجر، الذي نشر الصور أن لديه أجزاء تثبيت SIM لهواتف سامسونغ الجديدة ملونة، وهي متوافقة مع كل من هواتف Galaxy S25 وS25 Plus.

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وهذه الأجزاء تتطابق مع الألوان المسربة في وقت سابق، وتشمل اللون الأسود، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والفضي، والأزرق القاتم. ومن المحتمل أن يكون اللون الأسود الليلي خياراً حصرياً لهاتف غالاكسي Galaxy S25 Plus.





وتشير التسريبات إلى أن هذه الألوان ستكون خيارات متاحة بشكل واسع في الأسواق عند إطلاق الهواتف، لكن هناك أيضاً ألواناً حصرية ستتوفر فقط عبر متجر سامسونج الإلكتروني، تشمل الأحمر، والذهبي الوردي، والأزرق، والأسود.



ومن المتوقع إطلاق هواتف Galaxy S25 وS25 Plus الجديدة في منتصف كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني أن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأجهزة ستكون متاحة مع اقتراب موعد إطلاقها.



أما بالنسبة لهاتف Galaxy S25 Ultra، فبعض التوقعات تشير إلى أنه سيأتي بألوان تعتمد بشكل رئيسي على هيكلها من التيتانيوم، مثل اللون الأزرق والأسود، والتيتانيوم الأخضر ، والتيتانيوم الذهب الوردي.



مواصفات هواتف Galaxy S25 كشف تسريب جديد عن ألوان هواتف سامسونغ Galaxy S25 وS25 Plus المرتقبة بطريقة غير تقليدية؛ وذلك من خلال الكشف عن أجزاء تثبيت شرائح اتصال الهواتف SIM Cards، التي سرّبها تاجر قطع غيار عبر الإنترنت.ووفق التسريب، الذي نشره المدون التقني رولاند كواندت عبر شبكة Bluesky للتواصل الاجتماعي، يقول التاجر، الذي نشر الصور أن لديه أجزاء تثبيت SIM لهواتف سامسونغ الجديدة ملونة، وهي متوافقة مع كل من هواتف Galaxy S25 وS25 Plus.وهذه الأجزاء تتطابق مع الألوان المسربة في وقت سابق، وتشمل اللون الأسود، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والفضي، والأزرق القاتم. ومن المحتمل أن يكون اللون الأسود الليلي خياراً حصرياً لهاتف غالاكسي Galaxy S25 Plus.وتشير التسريبات إلى أن هذه الألوان ستكون خيارات متاحة بشكل واسع في الأسواق عند إطلاق الهواتف، لكن هناك أيضاً ألواناً حصرية ستتوفر فقط عبر متجر سامسونج الإلكتروني، تشمل الأحمر، والذهبي الوردي، والأزرق، والأسود.ومن المتوقع إطلاق هواتف Galaxy S25 وS25 Plus الجديدة في منتصف كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني أن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأجهزة ستكون متاحة مع اقتراب موعد إطلاقها.أما بالنسبة لهاتف Galaxy S25 Ultra، فبعض التوقعات تشير إلى أنه سيأتي بألوان تعتمد بشكل رئيسي على هيكلها من التيتانيوم، مثل اللون الأزرق والأسود، والتيتانيوم الأخضر ، والتيتانيوم الذهب الوردي.

وخلال الفترة الماضية أشارت عدة تقارير إلى المواصفات المتوقعة لهواتف Galaxy S25 الرائدة المنتظرة. وذكرت التقارير أن عائلة هواتف الشركة الكورية الرائدة للعام المقبل ستتضمن الإصدار الجديد S25 Slim، والذي سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، مشابهة لتلك الموجودة في S25 Ultra، وربما تكون الكاميرات الأخرى مماثلة لتلك الموجودة في S25 Plus، والذي سيقدم كاميرا خلفية مزودة بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا زووم بدقة 10 ميجابكسل، مع 3 مستويات من التكبير البصري. ومن المتوقع أن تتضمن جميع هواتف السلسلة كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.



وكانت شركة سامسونغ، تواجه تحديات تتعلق بإنتاج شريحة معالجها الخاص Exynos 2500 بتقنية 3 نانومتر، إذ أشارت شائعات إلى احتمالية استخدام الشركة لهذه الشريحة في هاتف S25 Plus في بعض الأسواق الأوروبية، بينما ستعتمد الشركة على معالج Snapdragon 8 Elite في بقية الأجهزة كمعالج رئيسي.



وخرج مؤخراً تسريب عبر منصة Reddit للتواصل الاجتماعي، يكشف تصميم هاتف سامسونغ جلاكسي S25 Ultra، الذي يتشابه كثيراً مع تصميم هواتف "آيفون 16" الأخيرة والذي تنتجه شركة أبل. وأظهر مقطع مصور مسرب الهاتف بزوايا منحنية على عكس الطراز السابق Galaxy S24 Ultra.





كشف تسريب حديث عن مواصفات وتصميم هاتف "سامسونغ غلاكسي S25 ألترا"، المتوقع إطلاقه رسمياً في كانون الثاني المقبل، والذي يتشابه بدرجة كبيرة مع تصميم هواتف آيفون 16.



وجاء الهاتف المرتقب، بحسب مقطع الفيديو، بإطار معدني متوسط ينحني بلطف نحو الخلف، ما يمنح الجهاز شكلاً أنيقاً، ويوفر راحة أكبر عند الاستخدام.



ويعكس التصميم الجديد للهاتف، اهتمام شركة سامسونج بتحسين تجربة المستخدم، إذ يتميز بحواف رفيعة للغاية، وأخرى جانبية مسطحة تمنحه مظهراً عصرياً.



أما بالنسبة للأزرار، فهي متمركزة على الجانب الأيمن من الجهاز، ما يعكس تنظيماً بسيطاً وأنيقاً، في حين يحتوي الجزء الخلفي للهاتف على 4 كاميرات، تتضمن عدسة بتقنية Prescope، التي تعزز إمكانيات التكبير البصري لتتيح صور عالية الجودة. (الشرق)