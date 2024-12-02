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تكنولوجيا وعلوم
إكتشف.. هذه هي ألوان هواتف "سامسونج Galaxy S25" (صورة)
Lebanon 24
02-12-2024
|
16:00
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كشف تسريب جديد عن ألوان هواتف سامسونج Galaxy S25 وS25 Plus المرتقبة بطريقة غير تقليدية؛ وذلك من خلال الكشف عن أجزاء تثبيت شرائح اتصال الهواتف SIM Cards، التي سرّبها تاجر قطع غيار عبر الإنترنت.
ووفق التسريب، الذي نشره المدون التقني رولاند كواندت عبر شبكة Bluesky للتواصل الاجتماعي، يقول التاجر، الذي نشر الصور أن لديه أجزاء تثبيت SIM لهواتف سامسونج الجديدة ملونة، وهي متوافقة مع كل من هواتف Galaxy S25 وS25 Plus.
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وهذه الأجزاء تتطابق مع الألوان المسربة في وقت سابق، وتشمل اللون الأسود، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والفضي، والأزرق القاتم. ومن المحتمل أن يكون اللون الأسود الليلي خياراً حصرياً لهاتف جالاكسي Galaxy S25 Plus.
وتشير التسريبات إلى أن هذه الألوان ستكون خيارات متاحة بشكل واسع في الأسواق عند إطلاق الهواتف، لكن هناك أيضاً ألواناً حصرية ستتوفر فقط عبر متجر سامسونج الإلكتروني، تشمل الأحمر، والذهبي الوردي، والأزرق، والأسود.
ومن المتوقع إطلاق هواتف Galaxy S25 وS25 Plus الجديدة في منتصف كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني أن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأجهزة ستكون متاحة مع اقتراب موعد إطلاقها.
أما بالنسبة لهاتف Galaxy S25 Ultra، فبعض التوقعات تشير إلى أنه سيأتي بألوان تعتمد بشكل رئيسي على هيكلها من التيتانيوم، مثل اللون الأزرق والأسود، والتيتانيوم الأخضر ، والتيتانيوم الذهب الوردي. (الشرق)
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