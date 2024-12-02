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تكنولوجيا وعلوم
إعتباراً من هذا التاريخ.. "واتساب" سيتوقف في بعض هواتف آيفون القديمة
Lebanon 24
02-12-2024
|
23:00
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كشفت منصة المراسلة الفورية واتساب أنها ستُوقف دعمها الإصدارات الأقدم من تحديث iOS 15.1 في هواتف آيفون بدءًا من الخامس من ايار 2025، وهو القرار الذي سيؤثر في مستخدمي هواتف آيفون 5s وآيفون 6 وآيفون 6 بلس.
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وستظل الهواتف الأحدث متوافقة مع التطبيق، بشرط أن تكون مُحدّثة إلى آخر إصدار متاح من نظام iOS.
وحرصت واتساب على دعم مجموعة واسعة من إصدارات iOS لتوفير خدماتها لمستخدمي هواتف آيفون المختلفة.
ومع ذلك، يأتي قرار إيقاف دعم الإصدارات القديمة كخطوة لمواكبة التطورات التقنية للأنظمة الحديثة، وتقديم مزايا مُحسّنة للمستخدمين.
ويدعم حاليًا التطبيق نظام iOS 12 فما أحدث، ولكن مع التغييرات الجديدة، سيتطلب التطبيق وجود تحديث iOS 15.1 على الأقل في هواتف آيفون لضمان عمله بنحو سليم.
ويُعزى هذا التغيير إلى اعتماد واتساب على تقنيات جديدة متوفرة فقط في الإصدارات الحديثة من iOS، ويعني الإبقاء على دعم الأنظمة القديمة استمرار الاعتماد على أكواد قديمة ومُهملة، مما يُعيق تقديم تحسينات ومزايا جديدة. على سبيل المثال: تتطلب بعض المزايا المتقدمة واجهات برمجية (APIs) لا تتوفر إلا في الإصدارات الحديثة من النظام.
وسيؤثر هذا القرار بنحو رئيسي في مستخدمي هواتف آيفون 5s وآيفون 6 وآيفون 6 بلس، إذ إن آخر تحديث متاح لهذه الهواتف هو iOS 12.5.7.
ويُوصى المستخدمون المتأثرون بتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح من نظام iOS أو الترقية إلى هاتف يدعم الإصدارات الحديثة للاستمرار باستخدام واتساب. (البوابة)
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