"تسلا" تطلق تطبيقًا جديدًا لساعات "آبل" الذكية

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أطلقت شركة تسلا تطبيقًا خاصًا بساعة آبل الذكية يتيح إمكانية استخدام المفتاح الرقمي، بالإضافة إلى تحديث للسيارات يقدّم تحسينات أمان ومزايا ترفيهية إضافية.ويتيح التطبيق للمستخدمين الآن تشغيل سياراتهم، وفتح الصندوق الأمامي، والتحقق من حالة البطارية مباشرةً من الساعة.ويمنح التطبيق الجديد مستخدمي تسلا مرونة كبيرة، خاصةً لمن يودون ترك هواتفهم في أثناء تنفيذ المهام اليومية، ويحل التطبيق محل التطبيقات الخارجية، مثل تطبيق “Watch for Tesla” الذي كان يوفر هذه الوظائف.ويضم التحديث الجديد للسيارات ميزة عرض تسجيلات وضع Sentry الأمني وكاميرات Dashcam عبر الهاتف الذكي، مع إمكانية حفظ المقاطع ومشاركتها بسرعة مع شركات التأمين أو الجهات القانونية.ويشمل التحديث أيضًا مزايا أخرى، مثل تنبيه حركة المرور الخلفية التي تنبه السائقين في حالة اقتراب مركبات أو مشاة في أثناء الرجوع، مع إشعارات صوتية وشريط تحذيري في شاشة الكاميرا، وخفض مستوى الصوت عند الرجوع للخلف تلقائيًا في أثناء القيادة.وأضافت تسلا خيارات جديدة في نظام الملاحة، مثل عرض مؤشرات الطقس، وحساب وقت الالتفاف عند البحث عن أماكن على الطريق، كما يمكن للسائقين أيضًا تحديد نسبة الشحن المطلوبة عند الوصول إلى وجهتهم، مما يساعد في تخطيط الرحلات بنحو أفضل.وسيبدأ التحديث بالوصول للمستخدمين تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل، معززًا تجربة القيادة في سيارات تسلا بمجموعة متكاملة من المزايا التي تمزج بين الأمان والراحة والترفيه.