آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون قابل للطي بداية عام 2026

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من المتوقع أن تطرح شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في النصف الثاني من عام 2026، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا للشركة مع دخولها سوق الهواتف الذكية القابلة للطي سريع النمو، وهذه الخطوة المتوقعة للغاية لديها القدرة على إعادة تشكيل الصناعة، حيث من المرجح أن يضع دخول أبل معايير جديدة للابتكار والجودة في الأجهزة القابلة للطي.وشهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي نموًا ثابتًا على مدار السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا بشركات مختلفة وكانت سلسلة Galaxy Z لاعب مسيطر حيث تعمل باستمرار على تحسين التصميم القابل للطي والمتانة مع كل تكرار.ومع ذلك، من المتوقع أن تجذب غزوة أبل في الأجهزة القابلة للطي المزيد من الاهتمام، حيث تشتهر الشركة بنهجها الدقيق في تكامل الأجهزة والبرامج، مما يوفر تجربة يتوق العديد من المستهلكين لاستكشافها.يسلط تقرير جديد من DSCC الضوء على الصراعات التي تواجهها الهواتف الذكية القابلة للطي في السوق، لقد تحملوا للتو أول انخفاض سنوي، ومن المتوقع أن تسوء الأمور.ومع ذلك، يشير التقرير إلى سبب واحد للتفاؤل: "بعد التمتع بنمو بنسبة 40 في المائة على الأقل سنويًا من 2019 إلى 2023، تعتقد شركة DSCC الآن أن سوق شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي سيرتفع بنسبة 5 في المائة فقط في عام 2024 وينخفض بنسبة 4 في المائة في عام 2025، توقف الطلب عند حوالي 22 مليون لوحة، وانخفضت مبيعات شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 ومن المتوقع أن تنخفض على أساس سنوي في أربعة من الأرباع الخمسة المقبلة".ووفقًا لتقارير صناعية متعددة، من المرجح أن يتميز هاتف آيفون القابل للطي القادم بتكنولوجيا متطورة، بما في ذلك شاشة OLED مرنة يمكنها تحمل مئات الآلاف من الطيات دون تآكل كبير، ومن المتوقع أن يأتي هاتف آبل القابل للطي بتصميم فريد، ربما يجمع بين ميزات من مجموعة هواتف آيفون الحالية وآليات طي جديدة ومبتكرة.ومن المتوقع أيضًا أن يتميز الجهاز القابل للطي بمواصفات أجهزة قوية، بما في ذلك شريحة قوية وكاميرات عالية الجودة وتصميم أنيق يحافظ على الشعور المتميز الذي تشتهر به آبل.علاوة على ذلك، من المرجح أن يدعم الجهاز نظام التشغيل iOS من آبل، مما يوفر تجربة سلسة مع منتجات وخدمات آبل الأخرى، مثل iCloud وApple Music وApple Pay.إذا تم إطلاق هاتف آيفون القابل للطي من آبل، فمن المتوقع أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على آيفون لدفع نجاح هذه الفئة قد يكون مشكلة.إذا وصلت سوق الهواتف القابلة للطي إلى ذروتها بالفعل، فقد تواجه شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى تحديات لن تتمكن شركة أبل وحدها من حلها.وفي حين من المرجح أن يعزز هاتف آيفون القابل للطي الطلب على الأجهزة القابلة للطي، فإن السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن يغير حقًا مسار منافسيه. والوقت وحده هو الذي سيكشف عن الإجابة.