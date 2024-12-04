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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من Gemini.. ما هي؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 07:46
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حصل تطبيق Gemini على ميزة جديدة، قادرة على تحول المستندات التقليدية إلى ملفات بودكاست جذابة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويطلق علي هذه الميزة  NotebookLM.
تعمل الميزة على إنشاء "بودكاست" منطوقة حيث يناقش المضيفون المعلومات الموجودة في مستنداتك، ويمكن أن يبدأ Gemini في اقتراح هذا الخيار عند إرسال مستند.
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وقد جعلت غوغل، الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة متاحة في العام الماضي، وواحدة منها هي NotebookLM، وهي أداة لتلخيص المصادر وتنظيم الملاحظات، ومن خلال الاطلاع على كود إصدار تطبيق Google 15.48.33.sa.arm64 beta، تمكن الأشخاص في Android Authority من اكتشاف أن غوغل تعمل على جلب وظيفة نظرة عامة صوتية على NotebookLM إلى Gemini.
ففي شهر ايلول، أضافت غوغل هذه الميزة إلى NotebookLM، والذى يقوم بمعالجة  ملاحظاتك وبدلاً من إعطائك ملخصًا مكتوبًا، فإنه ينشئ بودكاست، يناقش مضيفان افتراضيان الموضوع بطريقة غير رسمية وطبيعية.
فقد تم ملاحظة تلميحات حول إمكانية وصول هذه الميزة إلى Gemini في الكود، حتى أن هناك إشارة مباشرة في الكود إلى Audio Overviews.
في الوقت الحالي، لم يتم تنشيط الميزة ولا تتوفر للعامة، حيث تمكن Android Authority من تشغيلها جزئيًا وإظهار بعض حيلها.
و يقترح Gemini خيار Audio Overview عند إرسال مستند، وعند اختيار الميزة، سيبدأ Gemini في تحليل المستند،  ومع ذلك، نظرًا لأن الميزة ليست جاهزة بعد، فإن Gemini يعود الآن افتراضيًا إلى ملخص قائم على النص.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح متى ستكون هذه الميزة جاهزة للإصدار الرسمي. (الوكالة الوطنية)
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