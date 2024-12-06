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تكنولوجيا وعلوم

شركة Tecno تعلن عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:00
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أعلنت Tecno عن حاسب لوحي جديد ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد المطروحة حاليا.
 
وحصل حاسب Megapad 11 على هيكل بأبعاد (257.1/168.7/7.6) ملم، وزنه 510 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 11 بوصة أبعادها "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها يعادل 206 شمعة/م تقريبا.
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يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتويسع عبر شرائح microSDXC.
 
وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، ويوثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته Tecno بمنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنية Bluetouth 5.2  للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية الأخرى، وجهزته ببطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم) 
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