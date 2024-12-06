مقابل 200 دولار شهرياً.. "OpenAI" تكشف عن خدمة جديدة

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وستضاف الخدمة الجديدة التي تسمى "ChatGPT Pro 1" إلى اشتراكات OpenAI الحالية في ChatGPT Plus، وتيم وانتربرايز، ويبرز هذا طموح الشركة في التوسع في تسويق التكنولوجيا التي بحوزتها والتي تسببت في طفرة الذكاء الاصطناعي.وقالت الشركة إن "ChatGPT Pro سيتيح إمكانية الوصول إلى أكثر أدوات OpenAI تقدما مثل إمكانية الوصول غير المحدودة إلى نموذج الاستدلال الجديد01 و01 ميني وGPT -04 والصوت المتقدم". ويتضمن الاشتراك أيضاً خاصية 01 برو وهو إصدار يستخدم قوة حوسبة إضافية لحل الأسئلة الأكثر تعقيداً.وقالت شركة OpenAI إن "خاصية 01 برو أفضل أداء في معايير التعلم الآلي في الرياضيات والعلوم والترميز مقارنة بإصداري 01 و01-بريفيو".وتدرس OpenAI زيادة أسعار الاشتراك الشهري لخدماتها، قد تصل إلى 2000 دولار شهرياً، في تقارير تتحدث عن احتمالية إعلان إفلاسها قريباً.(الشرق)