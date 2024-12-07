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تكنولوجيا وعلوم

للتذكير بالرسائل غير المقروءة.. واتساب يختبر ميزة جديدة

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:00
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يعمل تطبيق "واتساب" حاليًا، على إختبار ميزة جديدة لإتاحتها للمستخدمين، لتذكيرهم بالرسائل التي لم تتم قراءتها في بعض المحادثات.

وبحسب موقع "WABetaInfo"، اكتُشفت هذه الميزة الخاضعة للاختبار في النسخة التجريبة "2.24.25.29" من "واتساب" لنظام تشغيل "أندرويد".
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وستكون تلك الميزة متاحة لمجموعة من الأشخاص لاختبارها أولًا عبر النسخة التجريبية قبل طرحها على نطاق أوسع للمستخدمين لاحقًا.

وبتفعيل تلك الميزة الجديدة سيتلقى المستخدمون إشعارات بشأن الرسائل التي لم يقرأوها في محادثات جهات اتصال معينة على "واتساب"، وستتحدد تلك المحادثات بواسطة خوارزمية داخلية بناءً على مدى تكرار تفاعل المستخدم مع جهة الاتصال تلك.

وتعتمد ميزة التذكير بالرسائل غير المقروءة على خاصية سابقة وفرها "واتساب" للمستخدمين مكنتهم من اختيار تلقي إشعارات بتحديثات الحالات لجهات الاتصال لديهم.

وتُبقي تلك الخاصية المستخدمين مطلعين على أحدث الحالات من جهات الاتصال، من دون الحاجة إلى تفقد التطبيق باستمرار. (العربية) 
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