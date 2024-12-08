السبب الحقيقي وراء تشغيل الهواتف على وضع الطيران خلال الرحلات

Advertisement

يعرف جميع المسافرين الإجراء بمجرد الجلوس في مقاعدهم، أولاً ربط حزام الأمان ثم وضع الهواتف الذكية على وضع الطيران، ولكن قد لا يعرفون السبب الحقيقي للابتعاد عن الشبكة، حيث كشف طيار، يُعرف باسم perchpoint على تيك توك، أن الهواتف الذكية تتداخل مع سماعات الرأس الخاصة بهم عندما لا يتم وضعها في وضع الطيران ويمكن أن تشكل تشتيتًا عندما يحاولون الاتصال بمركز التحكم الأرضي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في مقطع فيديو نُشر على TikTok، أوضح أن ميزة وضع الطيران هناك سبب وجيه لطلب إيقاف تشغيلها قبل إقلاع الطائرة، قائلا: "إنها ليست نهاية العالم.. لن تسقط الطائرة من السماء، ولن تعبث حتى بالأنظمة الموجودة على متنها، ومع ذلك، لديها القدرة على العبث بسماعات الرأس".وقال للمشاهدين إنها تخلق اضطرابًا في أنظمة الاتصالات الخاصة بهم يبدو وكأنه طنين، وقد يكون هذا الأمر مزعجًا أثناء محاولة الطيارين تسجيل الإحداثيات وتلقي التوجيهات من أفراد الطاقم في أبراج الأقمار الصناعية.تساءل المعلقون عن مدى خطورة المشكلة، حيث رد أحد الأشخاص: "إذا كان الأمر يشكل أي خطر حقيقي على الرحلة، فإن شركات الطيران ستجمع الهواتف من الركاب".أوضح PerchPoint أن الطائرة لن تتعرض لعواقب وخيمة لعدم تشغيل وضع الطيران ولم يتم ربطها بأي حوادث، وكان هذا الطيار في الجيش الأمريكي وكان طيارًا محترفًا منذ عام 2019.وعلى الرغم من عدم وجود مشكلات كبيرة في إبقاء هاتفك الذكي قيد التشغيل أثناء رحلتك، إلا أن لجنة الاتصالات الفيدرالية وإدارة الطيران الفيدرالية لا تزال تحظر استخدام الهواتف المحمولة في الجو.وأوضح PerchPoint أن "الهواتف التي لا تعمل على وضع الطيران وتتداخل مع أجهزة الراديو هي شيء يحدث في ظل الظروف المناسبة".وأضاف أن "ذلك يعتمد على أشياء مثل مزود الهاتف وموقع الطائرة والهاتف الذي يحاول إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها ومكان جلوس الراكب"، موضحًا أنه كلما اقترب الراكب من قمرة القيادة، زادت فرصة التداخل.وتابع "تحدث العديد من الرحلات الجوية يوميًا، مع آلاف الركاب، وهم يريدون فقط التخفيف من فرص التداخل مع وضع الطيران مع أكبر عدد ممكن من الركاب".شارك الطيار تجربته الأخيرة في التعرض للتداخل أثناء رحلة كان يقودها، قائلاً إنه كان يستخدم سماعة الرأس الخاصة به للحصول على تصريح بشأن الاتجاه الذي يجب توجيه الطائرة إليه.وأضاف: "بمجرد أن بدأنا في الحصول على الاتجاهات، كان هناك هذا، مثل الطنين المزعج حقًا الذي يمر عبر سماعة الرأس"، موضحا "كما قلت، إنها ليست نهاية العالم، لكنها مزعجة بالتأكيد عندما تحاول نسخ التعليمات".تم حظر استخدام الهواتف المحمولة على متن الطائرات لإجراء مكالمات صوتية أو إرسال رسائل نصية منذ عام 1991، لكن الكثيرين تساءلوا عما يحدث إذا نسيت تشغيل هاتفك على وضع الطيران على متن الطائرة.قال داي ويتينغهام، الرئيس التنفيذي للجنة سلامة الطيران في المملكة المتحدة، إن وضع الطائرة كان مهمًا تاريخيًا بسبب نقص المعرفة حول كيفية تأثير الأجهزة المحمولة على الطائرات، مضيفا "كان هناك قلق من إمكانية تداخلها مع أنظمة التحكم الآلي في الطيران".وأضاف "ما وجدناه من خلال التجربة هو أن خطر التداخل ضئيل للغاية، وكانت التوصية دائمًا أنه بمجرد أن تكون في رحلة، يجب أن تكون الأجهزة في وضع الطيران". (اليوم السابع)