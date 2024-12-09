تعرف على المميزات الجديدة فى macOS 15.2

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التحديث الكبير القادم لنظام Mac أصبح قريبًا، حيث من المتوقع أن يصل macOS Sequoia 15.2 الأسبوع المقبل، وقد نشرت Apple ملاحظات الإصدار الكاملة لما هو جديد، إليك كل ما سيأتي قريبًا إلى جهاز Mac الخاص بك.macOS Sequoia 15.2: ملاحظات الإصدار الكاملة- تطبيق جديد يتيح لك استخدام المفاهيم والأوصاف والأشخاص من مكتبة الصور الخاصة بك لإنشاء صور ممتعة ومرحة بأنماط متعددة- قم بالتمرير عبر المعاينات واختر من بينها أثناء إضافة المفاهيم إلى ساحة اللعب الخاصة بك- اختر من بين أنماط الرسوم المتحركة والتوضيح عند إنشاء صورتك- قم بإنشاء صور في الرسائل وFreeform، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث-يتم مزامنة الصور في مكتبة Image Playground الخاصة بك عبر جميع أجهزتك باستخدام iCloudدعم ChatGPT- يمكن الوصول إلى ChatGPT من OpenAI مباشرة من Siri أو أدوات الكتابة- يتيح لك التأليف في أدوات الكتابة إنشاء شيء من الصفر باستخدام ChatGPT- يمكن لـ Siri الاستفادة من ChatGPT عندما يكون ذلك مناسبًا لتزويدك بإجابة- لا يلزم وجود حساب ChatGPT وستكون طلباتك مجهولة ولن تُستخدم لتدريب نماذج OpenAI- قم بتسجيل الدخول باستخدام ChatGPT للوصول إلى مزايا حسابك، وستتم تغطية الطلبات من خلال سياسات بيانات OpenAIمزيد من مميزات Apple Intelligenceيسمح لك وصف التغيير الذي أجريته في "أدوات الكتابة" باقتراح كيفية إعادة كتابة شيء ما، على سبيل المثال كقصيدة** الصور- يظهر ألبوم "المفضلة" في مجموعة "الأدوات المساعدة" بالإضافة إلى "المجموعات المثبتة"- يمكن مسح سجل الألبومات "المشاهدة مؤخرًا" و"المشاركة مؤخرًا"** Safari- صور خلفية جديدة لتخصيص صفحة البدء في Safari- تحاول ترقية HTTPS استخدام HTTPS الآمن على جميع مواقع الويب- استيراد وتصدير مبسطين للسجل والإشارات المرجعية وكلمات المرور.يتضمن هذا التحديث أيضًا التحسينات التالية وإصلاحات الأخطاء:- تساعدك ميزة "مشاركة موقع العنصر" في "العثور على" على تحديد موقع العناصر المفقودة واستعادتها من خلال مشاركة موقع ملحق شبكة AirTag أو "العثور على" بسهولة وأمان مع جهات خارجية موثوقة، مثل شركات الطيران- يتيح لك البحث باللغة الطبيعية في تطبيق Apple Music وApple TV وصف ما تبحث عنه باستخدام أي مجموعة من الفئات مثل الأنواع والحالات المزاجية والممثلين والعقود والمزيد- تتيح لك الفئات المفضلة في البث الصوتي اختيار الفئات المفضلة لديك والحصول على توصيات بالعروض ذات الصلة التي يمكنك الوصول إليها بسهولة في مكتبتك- البحث المخصص تسلط الصفحة في Podcasts الضوء على الفئات الأكثر صلة والمجموعات المنسقة تحريريًا والمصممة خصيصًا لك- ألغاز Sudoku for News+ متوفرة بثلاثة مستويات صعوبة ومتاحة لمشتركي News+- تتيح لك معاينة مقدم العرض اختيار ما تريد مشاركته - تطبيق أو شاشتك بالكامل - قبل مشاركته عند الاتصال بشاشة خارجية أو استخدام AirPlay- تتيح لك أسعار ما قبل السوق في الأسهم تتبع مؤشرات NASDAQ وNYSE قبل فتح السوق- يتيح لك الطقس في شريط القائمة الحصول على الظروف الجوية الحالية من شريط القائمة على جهاز Mac الخاص بك والنقر للوصول بسرعة إلى التوقعات التفصيلية (اليوم السابع)