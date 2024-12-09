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تكنولوجيا وعلوم

خطوات بسيطة لمعرفة إجمالي الساعات التي تقضيها يوميًا على إنستغرام

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:25
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يعد تطبيق انستغرام أحد الأدوات المتميزة التي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق وجودهم الاجتماعي، إلا أنه كثيرًا ما ينتهي الأمر بالمستخدمين إلى قضاء وقت طويل في التمرير عبر الخلاصات، مما قد يتحول إلى هواية بلا هدف وتسبب في آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية.
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لكن لحسن الحظ، يوفر إنستغرام أداة لمراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدمون يوميًا على التطبيق، مما يتيح لهم التحكم في الوقت المستهلك وتقليله.

كيفية متابعة الوقت الذي تقضيه على إنستجرام (على نظامي أندرويد وآيفون):
1. افتح تطبيق إنستغرام: اضغط على أيقونة التطبيق لفتحها.
2. انتقل إلى ملفك الشخصي: اضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية السفلى اليمنى.
3. افتح القائمة: اضغط على الثلاث خطوط الأفقية في الزاوية العليا اليمنى.
4. حدد "إدارة الوقت": اختر هذه الخيار لمتابعة متوسط الوقت الذي تقضيه يوميًا على إنستجرام، كذلك يمكنك أيضًا تعيين حد يومي للوقت.

على آيفون (باستخدام خاصية "Screen Time"):
1. افتح إعدادات الجهاز: اضغط على تطبيق الإعدادات.
2. حدد "Screen Time": هذا يتيح لك متابعة استخدام الجهاز بشكل عام.
3. اضغط على "See All Activity": سيعرض لك تفاصيل دقيقة عن استخدام التطبيقات.
4. ابحث عن إنستجرام: ابحث عن تطبيق إنستجرام في قائمة التطبيقات.
5. تحقق من المتوسط اليومي: ستظهر لك المدة الزمنية التي تقضيها يوميًا على التطبيق.
من خلال هذه الأدوات، يمكن للمستخدمين مراقبة وتقليل الوقت الذي يقضونه على إنستجرام بشكل فعال، مما يساعد في تحسين استخدام التطبيق بطريقة صحية. (اليوم السابع)
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