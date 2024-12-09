لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.. "OpenAI" تطلق نموذجاً جديداً

Advertisement

ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف الأولي عن النموذج في وقت سابق من هذا العام، إذ استعرضت الشركة قدرتها على إنشاء مقاطع فيديو واقعية بناءً على الأوامر النصية التي يدخلها المستخدم للنموذج، مما يشكل خطوة مهمة نحو تطوير نماذج قادرة على التفاعل مع العالم الحقيقي، وفقًا لما ذكرته OpenAI في بيانٍ رسمي.وقدّمت OpenAI واجهة جديدة مصممة لتسهيل استخدام "سورا"، مع مجموعة واسعة من المزايا المُعلنة، ويتيح نموذج "سورا Sora" إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا لمدة تصل إلى 20 ثانية، مع إمكانية الاختيار بين نسب عرض مختلفة مثل الشاشة العريضة والرأسية والمربعة.ويمكن للمستخدمين استخدام موادهم الخاصة لإضافة لمساتهم الإبداعية أو إنشاء محتوى جديد كليًا من المدخلات النصية، مع السماح للمستخدمين بتحديد مدخلات دقيقة لكل إطار، بالإضافة إلى أقسام “المميز Featured” و"الأحدث Recent" التي تعرض إبداعات المجتمع بنحو مستمر.ويتوفر النموذج الجديد ضمن اشتراك “بلس” دون تكلفة إضافية، مع إمكانية إنشاء ما يصل إلى 50 فيديو شهريًا بدقة قدرها 480 بكسلًا أو عدد أقل من مقاطع الفيديو بدقة أعلى قدرها 720 بكسلًا. (البوابة)