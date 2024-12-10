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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من واتساب
Lebanon 24
10-12-2024
|
06:15
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يخطط تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تلقي تذكيرات بالرسائل غير المقروءة، حيث ينبه واتساب المستخدمين حاليا عند وصول رسالة جديدة أو عند تلقي مكالمات صوتية أو فيديو، لكن مع التحديث الجديد، سيذكرك التطبيق بالرسائل التي لم تقرأها، وهي ميزة قيد التجربة حاليا مع مستخدمي النسخة التجريبية (Beta)، ومن المتوقع أن تصبح متاحة للجميع قريبًا.
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كيف تعمل ميزة التذكير بالرسائل غير المقروءة؟
على عكس بعض الميزات الحديثة الأخرى، تُتيح واتساب للمستخدم خيار تفعيل هذه الأداة يدويًا. يمكن الوصول إلى إعداد التذكيرات من خلال:
الإعدادات > الإشعارات > تفعيل خيار التذكيرات.
يتطلب تجربة الميزة تثبيت النسخة التجريبية 2.24.25.29 من واتساب على نظام أندرويد، بمجرد تفعيل الخيار، سيقوم التطبيق بإرسال تنبيهات منتظمة لتذكيرك بالرسائل غير المقروءة.
وفقًا لموقع WaBetaInfo، فإن واتساب سيُخصص التذكيرات للأشخاص الذين تتواصل معهم بانتظام فقط، مما يعزز التركيز على المحادثات المهمة، كذلك تشير التجارب الحالية لهذه الميزة إلى أن إطلاقها بشكل رسمي قد أصبح قريبًا.
ويوفر واتساب العديد من الميزات الجديدة عبر نسخته التجريبية، حيث يمكن للمستخدمين الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من الأدوات قبل إطلاقها رسميًا، على سبيل المثال أعلن واتساب مؤخرا عن مؤشر الكتابة الجديد الذي أصبح متاحًا لمستخدمي آيفون وأندرويد، كما يتمثل هذا المؤشر في فقاعة على الجانب الأيمن من نافذة الدردشة تُظهر ثلاث نقاط متحركة عندما يبدأ الشخص الآخر في الكتابة.
(اليوم السابع)
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