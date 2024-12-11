رسمياً.. "آبل" تطلق أكبر تحديث للذكاء الاصطناعي

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وتقدم هذه التحديثات مزايا مهمة، مثل ميزة Image Playground التي تتيح للمستخدمين إنشاء صور استنادًا إلى أوامر نصية مُخصصة، ويمكن استخدام الميزة داخل تطبيق Image Playground أو عبر تطبيقات أخرى مثل تطبيق الملاحظات Notes من خلال أداة “Image Wand”، التي تستفيد من النصوص في المستند لإنشاء الصور المطلوبة.وأضافت آبل أيضًا ميزة Genmoji، وهي ميزة أخرى تُمكّن المستخدمين من إنشاء رموز تعبيرية (إيموجي) مُخصصة بناءً على الأوامر النصية، ويمكن استخدام صور من مكتبة الصور لإنشاء رموز تعبيرية تشبه الأصدقاء أو أفراد العائلة.وحصلت أدوات الكتابة من آبل على إضافات جديدة، ومنها خيار "صِف تغييرك Describe Your Change"، الذي يتيح للمستخدمين شرح التعديلات التي يرغبون في إدخالها على النصوص، مما يمنح مرونة أكبر في إعادة صياغة المحتوى.وشهد المساعد الرقمي Siri تحسينات ملحوظة من خلال إدماج ChatGPT، إذ يمكنه الآن توجيه الاستفسارات إلى ChatGPT عند الضرورة للحصول على الردود المناسبة وإنشاء الصور وغيرها من الوظائف.ويتيح التحديث للمستخدمين التحكم الكامل في استخدام ChatGPT، ونوع البيانات التي تُشارك، دون الحاجة إلى حساب ChatGPT، مع ضمان عدم تخزين الطلبات لدى OpenAI، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بحساباتهم الخاصة، أو شراء الاشتراكات المميزة مباشرةً إذا أرادوا ذلك.وفيما يتعلق بمستخدمي هواتف آيفون 16، فيوفر تحديث iOS 18.2 لهم ميزة الذكاء البصري، التي تُفعّل وظائف إضافية للكاميرا عند توجيهها إلى أي مشهد، مثل نسخ النصوص والترجمة وإضافة الأرقام والعناوين من الصور مباشرةً إلى جهات الاتصال، كما تستفيد هذه الميزة من خدمات البحث الخاصة بجوجل.ويتيح تحديث iOS 18.2 أيضًا مزايا صحة السمع الجديدة في سماعات AirPods Pro 2 للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة، وهي تشمل إجراء اختبار منزلي للسمع في غضون 5 دقائق، وإمكانية استخدام سماعات AirPods Pro 2 “كوسيلة مساعدة للسمع بمستوى طبي”. (البوابة)