Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحالف جديد للذكاء الاصطناعي مع دول "بريكس".. ما هدفه؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1291409-638695410940944086.jpeg
Doc-P-1291409-638695410940944086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستطور الذكاء الاصطناعي مع شركائها في مجموعة "بريكس" ودول أخرى، في محاولة لتحدي هيمنة الولايات المتحدة على هذه التقنية.

Advertisement
خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي في موسكو، أكّد بوتين: "أنا واثق من أن التحالف الدولي لمؤسسات ومعاهد تطوير الذكاء الاصطناعي الوطنية في دول بريكس وبلدان أخرى مهتمة بالأمر سيعطي دفعة كبيرة لمثل هذا التعاون"، مضيفاً "سنطلق هذا التحالف اليوم".

وقال بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إن شبكة تحالف الذكاء الاصطناعي الجديدة ستشهد شراكة بين مؤسسات ذكاء اصطناعي من الصين، التي تعد واحدة من أكبر قوتين في هذا المجال على مستوى العالم، ومن روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:43 | 2024-12-11
14:00 | 2024-12-11
13:13 | 2024-12-11
09:58 | 2024-12-11
05:51 | 2024-12-11
03:16 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24