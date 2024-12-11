تحالف جديد للذكاء الاصطناعي مع دول "بريكس".. ما هدفه؟

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خلال مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي في موسكو، أكّد بوتين: "أنا واثق من أن التحالف الدولي لمؤسسات ومعاهد تطوير الذكاء الاصطناعي الوطنية في دول بريكس وبلدان أخرى مهتمة بالأمر سيعطي دفعة كبيرة لمثل هذا التعاون"، مضيفاً "سنطلق هذا التحالف اليوم".وقال بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إن شبكة تحالف الذكاء الاصطناعي الجديدة ستشهد شراكة بين مؤسسات ذكاء اصطناعي من الصين، التي تعد واحدة من أكبر قوتين في هذا المجال على مستوى العالم، ومن روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. (سكاي نيوز)