يُشبه الإنسان... قريبًا روبوت "كلون ألفا" في الأسواق

موقع "ذا صن"، اليوم الأربعاء، أن

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ويوصف الروبوت بأنه "روبوت عظمي-عضلي آلي"، أي أنه يحوي أعضاء وعضلات وأربطة صناعية بدلا من مكونات الروبوتات التقليدية.وتخطط شركة "كلون روبوتيكس" لتصنيع 279 روبوتا فقط، وذكرت أن النظام العضلي لروبوتها يعمل على تحريك الهيكل العظمي الآلي بفضل تقنية العضلات الاصطناعية الثورية "مايوفايبر" (Myofiber).وأفادت الشركة أن روبوت "كلون ألفا" يحرك المفاصل والعضلات من خلال نظام مضخات وصمامات تعمل على البطارية، والتي تدفع الماء في جميع أنحاء الجسم.ويُخزن الماء في حاوية موجودة في جذع الجسم والذي يحوي على الأضلاع والعمود الفقري المشابهة لهيكل الإنسان، إذ تُعد الروبوتات المملوءة بالماء أكثر ليونة وأكثر شبها للإنسان من الروبوتات الصلبة والتي تفتقر للسوائل.وتدعي الشركة أن روبوتها يأتي مع 16 مهارة مثبتة، بما في ذلك القدرة على حفظ مخطط المنزل ومحتويات المطبخ وإجراء حوارات ذكية، كما يمكنه أن يصبح رئيس الخدم أو جليسا للمنزل.ويُقال إن روبوت "كلون ألفا" يمكنه صب المشروبات وصنع السندويشات وتنظيف الأرضية وتجهيز طاولة الطعام، وجلب الأشياء وتفريغ غسالة الأطباق وحتى غسل وتجفيف وطوي الملابس.ومن المثير للاهتمام أن العملاء يمكنهم تعليم الروبوت مهارات جديدة من خلال منصة التدريب الخاصة بالشركة والتي تسمى "تيليكنيسس" (Telekinesis). وفقا لموقع "ذا صن".ويعتقد مؤسسا الشركة داهنش راداكريشنان ولوكاس كوزليك أن مكان الروبوت لا يجب أن يكون فقط في المنزل، بل أيضا في العمل. (الجزيرة)